Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! Yeni takım arıyor ve o kulüp...

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia'ya dair önemli gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia'ya dair önemli gelişmeler yaşanıyor.
Yıldız oyuncu, bilindiği üzere sarı lacivertlilerin Hatayspor ile oynadığı müsabakada forma giyememişti.
Valencia, diz sakatlığı nedeniyle son anda kadrodan çıkarılmıştı.
Ekvadorlu golcünün transfer piyasası, 2022 Katar Dünya Kupası sonrası yükselmiş ve kendisine bir dizi teklif gelmişti.
Valencia'nın menajeri, daha önce yaptığı açıklamada, oyuncusunu transfer tekliflerinin geldiğini duyurmuştu.
Haziran 2023'te Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek yıldız oyuncunun akıberine dair önemli bir haber gündeme geldi.
El Futbolero'nun haberine göre, Enner Valencia'nın Fenerbahçe ile 'yüksek ihtimalle' sözleşme yenilemeyeceğini açıkladı.
Bununla beraber, oyuncunun transfer akıbetine dair de bilgi paylaştı.
GÜNEY AMERİKA'YA DÖNECEK
Haberde, Enner Valencia'nın, Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Güney Amerika'ya döneceği bilgisine yer verildi.
Bununla beraber Valencia'nın, Güney Amerika'da konuya ilişkin takım aradığı kaydedildi.
Valencia'nın daha önce Meksika Ligi ekiplerinden TIGRES'te oynamasından dolayı, Meksika'ya sıcak bakabileceği ifade edildi.
ENNER VALENCIA KİMDİR?
4 Kasım 1989'da Ekvador'un Esmeraldas kentinde dünyaya gelen Enner Valencia, futbola 2005 yılında Caribe Junior'da başladı.
Daha sonra yine ülkesi Ekvador'un başka bir takımı olan Emelec'in altyapısına transfer olan Valencia, 2010 yılında profesyonel dünyaya adım attı.
2010-2013 yılları arasında 117 maça çıkıp 23 gol 21 asist kaydeden Enner Valencia, yurtdışından teklifler almaya başladı ve kıta değiştirerek Meksika ligi ekiplerinden Pachuca'ya transfer oldu. Burada 23 maçta 18 gol atınca tüm dikkatleri üzerine çekti. Dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen Premier Lig'den pek çok takımın transfer listesine giren Enner Valencia, 2014 yazında West Ham United ile sözleşme imzaladı.
2014-2017 yılları arasında West Ham ve Everton formaları giyen Valencıa, 2017 yazında Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'e transfer oldu.
Son 3 sezondur Tigres formasıyla ter döken Ekvadorlu golcü 118 maçta 34 gol 14 asist kaydetti.
Kulüp bazında gösterdiği başarılı performansla milli takıma da çağrılan Enner Valencia, ilk kez 2012'de giydiği Ekvador formasıyla 54 maça çıkıp 31 gol attı.
30 yaşındaki Ekvadorlu golcünün asıl mevkii santrfor olsa da, kanatta veya forvet arkasında da görev yapabilmesiyle komple bir hücum oyuncusu kimliğine sahip.
1 metre 77 cm boyundaki Enner Valencia hava toplarında etkili olmasının yanı sıra hızı ve bitiriciliği ile de dikkat çekiyor.