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Fenerbahçe'den istenen bonservis bedeli belli oldu!

Fenerbahçe'nin stoper adayları içinde ilk hedefi olan Samet Akaydın için Adana Demirspor ile görüşmeler devam ediyor. Yerli-yabancı birçok alternatif üzerinde duran Kanarya'nın gündemine yeni bir futbolcu daha girdi: Ousmane Diomande. Midtjylland'in oyuncusu için istediği bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 15:28
Fenerbahçe'den istenen bonservis bedeli belli oldu!

Fenerbahçe'de savunma oyuncusu arayışları sürüyor.

Fenerbahçe'den istenen bonservis bedeli belli oldu!

Fenerbahçe'nin stoper adayları içinde ilk hedefi olan Samet Akaydın için Adana Demirspor ile görüşmeler devam ediyor.

Fenerbahçe'den istenen bonservis bedeli belli oldu!

Oyuncuyu Galatasaray da istediği için bonservisi 4 milyon euro'nun altına düşmüyor.

Fenerbahçe'den istenen bonservis bedeli belli oldu!

Sarı-lacivertliler bu transfer için de şartları zorluyor.

Fenerbahçe'den istenen bonservis bedeli belli oldu!

Fenerbahçe'de yaşanan transfer gelişmeleri taraftarlar tarafından oldukça dikkatle takip ediliyor.

Fenerbahçe'den istenen bonservis bedeli belli oldu!

Sarı-lacivertli taraftarlar Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde uzun yıllardan sonra şampiyonluk coşkusu yaşamak istiyor.

Fenerbahçe'den istenen bonservis bedeli belli oldu!

Bu anlamda Jorge Jesus yönetiminde takıma yapılacak takviyeler büyük merak konusu olmuş durumda.

Fenerbahçe'den istenen bonservis bedeli belli oldu!

Yerli-yabancı birçok alternatif üzerinde duran Kanarya'nın gündemine yeni bir futbolcu daha girdi: Ousmane Diomande

Fenerbahçe'den istenen bonservis bedeli belli oldu!

Sarı-lacivertliler, Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Mafra'da kiralık oynayan, 2026'ya kadar bonservisi Midtjylland takımında bulunan oyuncu için kısa süre içinde pazarlık masasına oturacak.

Fenerbahçe'den istenen bonservis bedeli belli oldu!

Fenerbahçe'nin bu transferde iki ciddi rakibi bulunuyor.

Fenerbahçe'den istenen bonservis bedeli belli oldu!

Portekiz'de ciddi bir piyasa yapan Diomande'yi ülkenin güçlü temsilcileri Porto ve Sporting Lizbon istiyor.

Fenerbahçe'den istenen bonservis bedeli belli oldu!

Sarı-lacivertli yönetimin gündemine aldığı Ousmane Diomande güçlü fiziğiyle rakip forvetler için adeta bir korku tüneli.

Fenerbahçe'den istenen bonservis bedeli belli oldu!

1.90'lık boyu ve 86 kiloluk vücuduyla tam bir güç deposu olan 19 yaşındaki futbolcu geleceğin en önemli stoperleri arasında gösteriliyor.

Fenerbahçe'den istenen bonservis bedeli belli oldu!

Fenerbahçe bu transfer için Midtjylland ile sıkı bir pazarlığa girişecek.

Fenerbahçe'den istenen bonservis bedeli belli oldu!

Ancak Portekiz'in iki güçlü ekibi Porto ve Sporting Lizbon'un da bu yarış içinde olması Diomande'nin piyasasını yükseltiyor. Sarı-lacivertliler bu transfer için en doğru şartların oluşmasını bekleyecek.

Fenerbahçe'den istenen bonservis bedeli belli oldu!

5 MİLYON EURO

Portekiz basınından da transferle ilgili haberler gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'den istenen bonservis bedeli belli oldu!

Son olarak A Bola Fenerbahçe'nin transfer girişimini sayfasına taşıdı.

Fenerbahçe'den istenen bonservis bedeli belli oldu!

Buna göre Midtjylland oyuncusunu 5 milyon Euro'nun altına satmak istemiyor.

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