Antrenmana devam

Sarı-lacivertliler Dünya Kupası sonrası start alacak Türkiye Kupası ve Süper Lig için çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki çalışmada futbolcuların hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı. Portekizli teknik adma da öğrencilerinin bu istekli tavırlarından dolayı çok mutlu. Onlara idman sonrasında teşekkür etti.
Sarı-lacivertliler Dünya Kupası sonrası start alacak Türkiye Kupası ve Süper Lig için çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki çalışmada futbolcuların hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı. Portekizli teknik adma da öğrencilerinin bu istekli tavırlarından dolayı çok mutlu. Onlara idman sonrasında teşekkür etti.