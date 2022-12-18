Kadınlarda Fener galip

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde dün derbi maç oynandı. Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Şampiyonluğun güçlü adaylarından sarı-lacivertiller ezeli rakibini tek golle mağlup etmeyi başardı. Kanarya'nın golünü 23. dakikada Ecem Cumert kaydetti. Fenerbahçeli kadın futbolcular 3 puan sonrası büyük sevinç yaşadılar.
Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde dün derbi maç oynandı. Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Şampiyonluğun güçlü adaylarından sarı-lacivertiller ezeli rakibini tek golle mağlup etmeyi başardı. Kanarya'nın golünü 23. dakikada Ecem Cumert kaydetti. Fenerbahçeli kadın futbolcular 3 puan sonrası büyük sevinç yaşadılar.