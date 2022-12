Silindir Fenerbahçe!

Bu sezon çıktığı tüm kulvarlarda zaferi isteyen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında İstanbulspor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rahat şekilde galibiyete uzandılar. Sert hücum presle topu çabuk geri kazanan Fenerbahçe ilk devrede İstanbulspor savunmasının arkasına iyi kaçtı. Bu pozisyonlardan birinde Joshua King hızlı şekilde gitti ve temiz bir vuruşla skoru 1-0 yaptı. 31'deki bu golün üzerinden 3 dakika geçmişti ki King bir defa daha kaçtı. Bu defa Batshuayi'ye al da at dedi: 2-0.



GOLLERE DEVAM

Fenerbahçe ikinci yarının da tek hakimiydi. 54. dakikada Kanarya, İstanbulspor'u bir defa daha eksik yakaladı. Michy Batshuayi güzel bir çalımla önünü boşattı. Düzgün bir vuruşla skoru 3-0'a getirdi. İstanbulspor'da Muammer'in bir vuruşu direkten döndü. Ardından Ferdi Kadıoğlu direğe takıldı. İstanbulspor 90+1'de Jetmir Topalli ile geç bir gol buldu. Karşılaşma 3-1 sonuçlandı Fenerbahçe rahat bir oyun ve skorla İstanbulspor'u elemeyi başardı. Adını son 16 turuna yazdırdı.



BATSMAN'DEN MÜTHİŞ GOLLER

MİCHY Batshuayi, Dünya Kupası sonrasında gollerine devam ediyor. Salernitana ile oynanan hazırlık maçında fileleri sarsan Belçikalı yıldız dün de İstanbulspor filelerini havalandırdı. İlkinde Joshua King'in deparıyla aynı hızda gitti. Boş kaleye yuvarladı. İkincisinde önünü boşaltıp harika vurdu. Michy Batshuayi maç sonunda alkışlandı.



İRFAN CAN START ALDI

Sezon başında Göztepe'den kadroya katılan kaleci İrfan Can Eğribayat, Altay Bayındır'ın sakatlığı sebebiyle forma giymediği maçta ilk 11'de başladı. 24 yaşındaki kaleci daha önce hazırlık maçlarında Fenerbahçe kalesini korumuştu. İlk kez İstanbulspor mücadelesinde boy gösterdi. Taraftarlar maç başlamadan önce İrfan Can'a tezahüratlarla destek verdiler.



CRESPO YİNE RESİTAL SUNDU

Kanarya'nın orta sahasındaki yıldızı Miguel Crespo, İstanbulspor'a da nefes aldırmadı. Koşu kalitesi ve agresif pres gücüyle rakibe engel olan Crespo hücumda da yine klasını konuşturdu. Fenerbahçe'nin Joshua King ile bulduğu ilk gol öncesinde ayağının dışıyla harika bir pas verdi. Müthiş bir asist yaptı.



2 DEFA DİREĞE

Sarı-lacivertliler, İstanbulspor ağlarına 3 gol gönderirken 2 pozisyonda ise şanssızdı. İlk devrede Michy Batshuayi'nin vuruşu direkten geri geldi. İkinci devrede ise Ferdi Kadıoğlu müsait durumda şutunu çekti ancak genç yıldız direği aşamadı.



VAR'SIZLIK YAKTI

Fenerbahçe ilk yarıda ceza alanı içinde bir pozisyonda penaltı bekledi. Meşin yuvarlak İstanbulsporlu oyuncunun eliyle buluştu. 2. yarıda da Enner Valencia düşürüldü. Hakem Volkan Bayarslan iki pozisyonda da devam kararı verdi. Kupada bu aşamada VAR yok.