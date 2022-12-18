Fenerbahçe'ye Cho Gue-sung transferinde bir iyi bir kötü haber!

Şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer sezonunda yapacağı dokunuşlarla kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.
Şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer sezonunda yapacağı dokunuşlarla kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.
Sarı-Lacivertlilerin gözü ise Güney Kore pazarındaydı.
Fenerbahçe, Jeonbuk forması giyen Celtic ve Rennes'in de istediği tecrübeli futbolcu Gue-sung Cho'ya talip oldu.
Golcü futbolcu da Avrupa'ya transfer olacağını duyurdu.
Gue-sung Cho, "Avrupa'ya taşınma fırsatı geliyor gibi görünüyor. Önemli olan oynayabileceğim bir kulübe gitmem." dedi.
Şu an için hangi takıma imza atacağı bilinmezken, ihtimallerden birinin de Fenerbahçe olması, sarı lacivertlileri heyecanlandırmıştı.
Ancak İskoç basınından Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
"CELTIC ANLAŞMA SAĞLADI"
Haberde, Dünya Kupası'nda etkili bir performans sergileyen golcü oyuncunun ara transfer döneminde Avrupa'ya transfer olacağı yazıldı.
Celtic'in şu an için bir forvete ihtiyacı olmasa da Giorgos Giakoumakis'in İngiltere, Almanya ve Arabistan'dan talipleri olduğu ve takımdan ayrılabileceği kaydedildi.
Bu doğrultuda yeşil beyazlılar gözünü Cho Gue-sung'a dikti ve prensipte anlaşma sağladı.
"YA FENERBAHÇE YA CELTIC"
İngiliz basını da bu transfere geniş yer ayırırken, Fenerbahçe olasılığını da yüksek tuttu.
Daily Record'un haberinde, golcü futbolcunun gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takıma transfer olmak istediğini duyurdu.
Buna göre oyuncunun ya Fenerbahçe ya da Celtic'e imza atacağı belirtildi.