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Fenerbahçe'ye Cho Gue-sung transferinde bir iyi bir kötü haber!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için de çalışmalarını hızlandırdı. Takıma bir stoper ve forvet takviyesi yapmak isteyen Kanarya'da gündeme Cho Gue-sung ismi gelmişti. Fenerbahçe'ye bu transferde bir iyi bir de kötü haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 10:06
Fenerbahçe'ye Cho Gue-sung transferinde bir iyi bir kötü haber!

Golcü futbolcu da Avrupa'ya transfer olacağını duyurdu.

Fenerbahçe'ye Cho Gue-sung transferinde bir iyi bir kötü haber!

Gue-sung Cho, "Avrupa'ya taşınma fırsatı geliyor gibi görünüyor. Önemli olan oynayabileceğim bir kulübe gitmem." dedi.

Fenerbahçe'ye Cho Gue-sung transferinde bir iyi bir kötü haber!

Şu an için hangi takıma imza atacağı bilinmezken, ihtimallerden birinin de Fenerbahçe olması, sarı lacivertlileri heyecanlandırmıştı.

Fenerbahçe'ye Cho Gue-sung transferinde bir iyi bir kötü haber!

Bu doğrultuda yeşil beyazlılar gözünü Cho Gue-sung'a dikti ve prensipte anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'ye Cho Gue-sung transferinde bir iyi bir kötü haber!

"YA FENERBAHÇE YA CELTIC"

İngiliz basını da bu transfere geniş yer ayırırken, Fenerbahçe olasılığını da yüksek tuttu.

Fenerbahçe'ye Cho Gue-sung transferinde bir iyi bir kötü haber!

Daily Record'un haberinde, golcü futbolcunun gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takıma transfer olmak istediğini duyurdu.

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