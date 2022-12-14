FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gidiyor mu? Böyle açıkladılar

Flamengo'da elde ettiği başarı ile bu engeli yıktı geçti. Ondan sonra birçok Portekizli antrenör Brezilya'nın en iyi takımlarına gitti. Brezilya 20 yıldır Dünya Kupası'nı kazanamadı. Bir sonraki Dünya Kupası'nda 24 yıl olacak. Jesus'un Portekizce konuşması ve adaptasyon sorunu olmaması artısı." diye konuştu.