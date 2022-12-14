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FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gidiyor mu? Böyle açıkladılar

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, takımın başında oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla taraftarın sevgilisi oldu. Son dönemde Portekizli çalıştırıcı ile ilgili çıkan ayrılık iddiaları sarı-lacivertlilerde endişe yarattı. Dünya Kupası'na erken veda eden Brezilya'da teknik direktör Tite ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca adayları arasında Jorge Jesus'un da bulunduğu öne sürüldü. Güney Amerikalı iki gazeteci, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 09:27
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gidiyor mu? Böyle açıkladılar

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan'la karşılaşan Brezilya, büyük bir şok yaşamış ve penaltılar sonrası turnuvaya veda etmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gidiyor mu? Böyle açıkladılar

Sambacılar için turnuvanın sona ermesinin ardından teknik direktör Tite görevini bıraktığını açıklamış ve Brezilya, yeni teknik direktör arayışlarına başlamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gidiyor mu? Böyle açıkladılar

ANCELOTTI GÜNDEME GELDİ
Brezilya için birçok aday gündeme gelirken, Real Madrid'in başında bulunan Carlo Ancelotti'ye teklif yapıldığı iddia edilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gidiyor mu? Böyle açıkladılar

JESUS DA ADAYLAR ARASINDA!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da Brezilya için adı geçen teknik direktörlerden biri olmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gidiyor mu? Böyle açıkladılar

Brezilyalı taraftarların takımın başına geçmesi için sosyal medyada mesajlar attığı Portekizli hoca, ülke basınında da en güçlü adaylardan biri olarak gösterilmeye başlanmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gidiyor mu? Böyle açıkladılar

Sarı-lacivertli taraftarları tedirgin eden bu gelişmenin sonrasında biri Brezilyalı diğeri Portekizli iki gazeteci, Brezilya'nın Jesus kararını açıkladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gidiyor mu? Böyle açıkladılar

"FEDERASYON BREZİLYALI BİR İSME ÖNCELİK VERİYOR"
Sabah Spor'un haberine göre; Portekizli gazeteci Diogo Dantas, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmanın hiç kolay olmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı;

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gidiyor mu? Böyle açıkladılar

Jorge Jesus çok büyük bir teknik adam. Oynattığı hücum futbolu ile Flamengo döneminde devrim yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gidiyor mu? Böyle açıkladılar

Ama Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak hiç kolay değil. Federasyon, vatandaşı olan bir isme öncelik veriyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gidiyor mu? Böyle açıkladılar

Brezilya'yı daha önce yabancı bir teknik adam hiç çalıştırmadı. Abel Ferreira ve Fernando Diniz, Brezilya Milli Takımı için en büyük iki aday.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gidiyor mu? Böyle açıkladılar

Zaten milli takım Jesus'a göre değil. O her hafta hatta haftada 2 maç oynamak isteyen bir teknik adam.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gidiyor mu? Böyle açıkladılar

"FEDERASYON ONU BEKLEYEBİLİR Mİ?"
Brezilyalı gazeteci Francisco Rodrigues ise Brezilya Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Jesus'u bekleyip beklemeyeceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gidiyor mu? Böyle açıkladılar

Rodrigues, "Jesus'un Fenerbahçe ile sadece sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Brezilya Futbol Federasyonu onu bekleyebilir mi? Göreceğiz.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gidiyor mu? Böyle açıkladılar

Ve tabii ki Brezilya Milli Takımı'nda başarılı olabilir, Jesus'un kalitesini hepimiz biliyoruz.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gidiyor mu? Böyle açıkladılar

Jesus, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istemesiyle tanınır. Bu fırsat uzakta gibi görünüyorken bir sonraki hamlesi milli takım olabilir.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gidiyor mu? Böyle açıkladılar

Flamengo'da elde ettiği başarı ile bu engeli yıktı geçti. Ondan sonra birçok Portekizli antrenör Brezilya'nın en iyi takımlarına gitti. Brezilya 20 yıldır Dünya Kupası'nı kazanamadı. Bir sonraki Dünya Kupası'nda 24 yıl olacak. Jesus'un Portekizce konuşması ve adaptasyon sorunu olmaması artısı." diye konuştu.

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