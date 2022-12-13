Ferdi’ye Gladbach kancası

Ferdi Kadıoğlu için Napoli'nin ardından yeni bir tansfer iddiası geldi. İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ın yetenekli oyuncu ile ilgilendiğini yazdı. Galetti, Fenerbahçe'nin Ferdi için 15 milyon euro civarında bir rakam belirlediğini de dile getirdi.

YENI HEDEF OSAYI

Napoli Osayi Samuel'e de göz koydu. Calcionapoli24 sitesi, İtalyan ekibinin Di Lorenzo'nun alternatifi olarak Nijeryalı oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini duyurdu. Napoli, sezon başı Kim'i öncesinde ise Eljif Elmas'ı Fenerbahçe'den transfer etmişti. Napoli, Serie A'da lider