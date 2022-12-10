Napoli'den Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transferleri...

Böyle bir lige gelmek herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Anlayış farklı, onları tebrik etmemiz lazım. Farioli için belki daha kolay. Daha uzun süredir burada. Pirlo'nun kendini geliştirebileceğini görmek, futbolcuyken yaptıklarını hocayken de yapabileceğini görmek güzel. Montella ile daha yakın bir ilişkim var. Karşı karşıya da oynadık. Hocalığını da yaptım. Onların burada olması, yeni bir lige gelmek, alışmak, fikirlerini aktarmak çok kolay değil" dedi.