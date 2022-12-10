Haberler Fenerbahçe Napoli'den Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transferleri...

Napoli'den Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transferleri...

İtalya Serie A lideri Napoli, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp çalışmaları gerçekleştiriyor. Çizme ekibinde teknik direktör Luciano Spalletti, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Basın toplantısını Türk spor basınının yanı sıra, Napoli Kulübü'nün medya temsilcileri ve Sky Sports 24, Fuorgioco, Calcio Napoli 24 TV, Nuovevoci ile İtalya'da yayın yapan internet siteleri temsilcileri katıldı. Spaletti, transfer gündemlerinde yer alan Fenerbahçeli futbolcular Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu ile ilgili gelen soruya cevap verdi. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 16:40
Napoli'den Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transferleri...

Napoli'nin teknik direktörü Luciano Spalletti, Antalya'daki kampta gündeme dair açıklamalarda bulundu. Spaletti, Fenerbahçeli futbolcular Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu ile ilgili transfer iddialarına cevap verdi.

İşte o sözler...

Napoli'den Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transferleri...

Antalyaspor maçının kendileri için iyi bir test olduğunu dile getiren Luciano Spalletti, "Bunu özellikle Nuri Şahin'in takımı olarak söylüyorum. Gerçekten futbolculuk kariyeri boyunca büyük bir futbolcuydu. Hocalığında da çok güzel şeyler aktarabildiğini gördük. Ayakları yere basan bir insan. Bunun hoşuma gittiğini söyleyebilirim.

Napoli'den Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transferleri...

Takımına da çok güzel bir futbol oynatıyor. Bizim için iyi bir testti. Takımdan istediğim yeni taktiksel şeyler vardı. Bunları yaptılar, gelişime açık olduklarını görmek beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Napoli'den Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transferleri...

"KENDİMİZİ GELİŞTİRMEYE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"
Regnum Carya'da Crystal Palace ile oynayacakları karşılaşmanın kağıt üstünde daha zor gözüktüğünü belirten tecrübeli teknik adam, "Onların başında da Patrich Viera gibi bir futbol canavarı var. Futbolculuğu döneminde 2 orta saha oyuncusunun yaptığı işi, tek başına yapabiliyordu. Karşımızdaki takım Premier Lig takımı. Biz yeni taktikler geliştirmeye devam etmek istiyoruz.

Napoli'den Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transferleri...

Bu arayı yeni şeyler katarak değerlendirmek istiyoruz. Rakibimizin Zaha gibi bir oyuncusu var. Hem hızlı hem de kaliteli. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Savunmada Gay gibi bir isme sahipler. Doucoure var. Onlar da iyi futbolcular. Kağıt üstünde daha yüksek seviyeli bir maç olacağını biliyoruz. Yeni taktikler geliştirerek devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Napoli'den Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transferleri...

Takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgiler veren Spalletti, "Sirigu adım adım devam ediyor. Geri dönüşü için çalışıyoruz. İtalya'da takıma katılabilecek. Demme de yorgun olduğu için riske etmek istemedik. Rrahmani'de de aynı Sirigu'da olduğu gibi adım adım gidiyoruz. Sirigu'dan biraz daha önde. Bu arada geliştirmemiz gereken özellikleri üstünde çalışıyoruz" diye konuştu.

Napoli'den Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transferleri...

"YAPILMASI GEREKEN BİR KAMPTI"
Kamp çalışmalarını değerlendiren Spalletti, "Böyle bir arayı değerlendirmek herkesin istediği bir süreç. İyi giderken her şey durmuş gibi gözükse de bizim için de fırsat. Geliştirmek istediğimiz şeylerin derine inerek geliştirebiliriz. Burası ideal bir ortam bizim için. Hazırlık maçları yapma fırsatımız da var.

Napoli'den Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transferleri...

Futbolcularımızın istekli, arzulu olmaları önemli. Bazıları böyle bir kamp yapmasaydınız demişti. Ama bizim için yapılması gereken bir kamptı. Sezon içinde böyle süreçler gelecektir" açıklamasında bulundu.

Napoli'den Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transferleri...

"MONTELLA, PIRLO VE FARIOLI'Yİ TEBRİK ETMEK GEREKİYOR"
Türkiye'de görev yapan Pirlo, Farioli ve Montella hakkındaki düşüncelerini aktaran İtalyan teknik adam, "Türkiye futbolunun çok yüksek seviyede olması onların buraya gelmesine neden oldu. Onları tebrik etmek lazım.

Napoli'den Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transferleri...

Böyle bir lige gelmek herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Anlayış farklı, onları tebrik etmemiz lazım. Farioli için belki daha kolay. Daha uzun süredir burada. Pirlo'nun kendini geliştirebileceğini görmek, futbolcuyken yaptıklarını hocayken de yapabileceğini görmek güzel. Montella ile daha yakın bir ilişkim var. Karşı karşıya da oynadık. Hocalığını da yaptım. Onların burada olması, yeni bir lige gelmek, alışmak, fikirlerini aktarmak çok kolay değil" dedi.

Napoli'den Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transferleri...

"FATİH TERİM UMARIM BİR AN ÖNCE HOCALIĞA GERİ DÖNER"
Teknik direktör Fatih Terim ile aralarının çok iyi olduğunu söyleyen Spalletti, sözlerini şöyle sürdürdü:

Napoli'den Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transferleri...

"Fatih Terim ile alakalı şunu söylemek istiyorum. Onunla burada karşılaşıp, sarılamamak üzücü. Çok iyi bir insan. İlişkimiz iyi bir seviyede. Ailevi problemlerden dolayı görüşemedik. Buraya gelmeden bana mesaj atmıştı, mutlu olmuştu keşke görüşebilseydik.

Napoli'den Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transferleri...

Kendisi için en iyisini diliyorum. 2 gün önce bana bir hediye gönderdi. Umarım bir an önce hocalığa geri döner. Sanırım bunu kendisi de çok istiyor. Burada çalışan İtalyanlar teknik adamlar için ise şunu söyleyebilirim; 2 tanesi daha önce İtalya'da teknik direktörlük yaptı. Bence yeniden yapabilirler."

Napoli'den Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transferleri...

ARDA GÜLER VE FERDİ KADIOĞLU CEVABI!
Fenerbahçeli futbolcular Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun transfer listelerinde olup olmadığı üzerine gelen bir soruya tecrübeli teknik adam şöyle cevap verdi:

Napoli'den Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transferleri...

"Kulübümüzde transfer konusunda çalışan bir isim var. Takip ettiği oyuncular vardır. Takımdan memnunum ve sezon sonuna kadar takviye düşünmüyorum.

Napoli'den Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transferleri...

Böyle kalmasını diliyorum. Ancak fırsat olursa yetenekli oyuncuları o zaman değerlendiremeye alabiliriz."

Napoli'den Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transferleri...

"KIM'İN AYRILIK İHTİMALİ ZOR"
Gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çeken Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılma ihtimalinin zor olduğunu dile getiren Spallletti, "Bizim kulübe geldiğiniz zaman Napoli taraftarının tutkusunu gördüklerinde oyuncular gitme konusunda sorun yaşıyorlar, bırakamıyorlar. Belki daha büyük takımlar olabilir ancak bizi bırakmak çok kolay olmuyor.

Napoli'den Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transferleri...

Kim'in bizden ayrılmasının çok kolay olacağını düşünmüyorum. Bizimle mutlu olduğunu gösteriyor. Hem şehirde hem de takıma adapte olduğunu gösterdi. Yaptığı çalışmalarıyla burada mutlu olduğunu gösterdi. Kim'in ayrılık ihtimalinin zor olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Fas - Portekiz maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? 2022 Dünya Kupası Fas Portekiz maçı canlı izle ekranı!
Boşanacağı iddia edilen Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan'dan açıklama gibi paylaşım! Babası 'haysiyetin, utanman yok mu?' demişti
Beşiktaş açıkladı! 1 iyi 2 kötü haber
Kocadağ'dan transfer sözleri! "Hocanın talebi..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe - Salernitana maçı CANLI
F.Bahçe'ye Jesus'tan kötü haber!
2022 - 2023 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman?
Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman, online mı?
Gelir uzman yardımcısı başvuruları ne zaman, şartları ne?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray evinde VakıfBank'a mağlup oldu Galatasaray evinde VakıfBank'a mağlup oldu 16:43
Napoli'den Arda ve Ferdi açıklaması! Transferleri... Napoli'den Arda ve Ferdi açıklaması! Transferleri... 16:38
Derbide kazanan F.Bahçe! Derbide kazanan F.Bahçe! 16:22
Beşiktaş açıkladı! 1 iyi 2 kötü haber Beşiktaş açıkladı! 1 iyi 2 kötü haber 16:12
Rizespor Tuzla'yı deplasmanda devirdi! Rizespor Tuzla'yı deplasmanda devirdi! 16:08
Keçiörengücü tek attı 3 aldı! Keçiörengücü tek attı 3 aldı! 16:01
Daha Eski
Fenerbahçe - Salernitana maçı CANLI Fenerbahçe - Salernitana maçı CANLI 15:56
Burak Yılmaz'dan Galatasaray kampına ziyaret! Burak Yılmaz'dan Galatasaray kampına ziyaret! 15:35
Kocadağ'dan transfer sözleri! "Hocanın talebi..." Kocadağ'dan transfer sözleri! "Hocanın talebi..." 14:52
Yusuf Fehmi Genç halterde dünya şampiyonu! Yusuf Fehmi Genç halterde dünya şampiyonu! 14:46
Ayağı kırılan Neuer sezonu kapattı! Ayağı kırılan Neuer sezonu kapattı! 14:32
Üzerine kale direği devrilen Yiğit'ten acı haber! Üzerine kale direği devrilen Yiğit'ten acı haber! 14:25