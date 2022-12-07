Fenerbahçe Peter Olayinka transferi için harekete geçti! Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Dünya Kupası arası verilmesiyle birlikte Fenerbahçe kamp için Antalya'ya gitti.
Rayo Vallecano ve Villarreal'i mağlup eden sarı lacivertlilerde Joao Pedro'nun sakatlığı moralleri bozdu.
Dünya Kupası arası verilmesiyle birlikte Fenerbahçe kamp için Antalya'ya gitti.
Rayo Vallecano ve Villarreal'i mağlup eden sarı lacivertlilerde Joao Pedro'nun sakatlığı moralleri bozdu.
İtalyan golcünün sakatlığının ciddi olması Fenerbahçe'yi transferde harekete geçirdi.
3 kulvarda mücadele verecek sarı lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı Jesus, 3 kulvarda mücadele etmek için hücum hattında çeşitlilik istedi.
Sarı lacivertli yönetime transfer için raporunu sunan Portekizli hocanın gündemine Peter Olayinka geldi.
Nijerya basını, Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Olayinka'yı listesine aldığını duyurdu.
Sözleşmesi sezon sonu bitecek Olayinka Slavia Prag'dan ayrılmayı planlıyor.
Üç sezon Slavia Prag forması giyen 27 yaşındaki golcü oyuncu performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Peter Olayinka Slavia Prag formasıyla çıktığı 169 maçta 44 gol ve 23 asist kaydetti.
27 yaşındaki forvet oyuncusu Nijerya Milli Takım formasıyla 4 karşılaşmada görev aldı.
Peter Olayinka'nın güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro...
Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 26 yaşındaki Nijeryalı yıldız 2018 yılında Gent'ten 3.2 milyon euro bedelle transfer edilmişti.
Nijeryalı golcü oyuncu 2013-2014 yılları arasında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ligi takımlarından Yeni Cami'de forma giydi.
Olayinka geçtiğimiz sezon Slavia Prag formasıyla Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı 2 maçta da görev almıştı.