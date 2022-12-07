Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Peter Olayinka transferi için harekete geçti! Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Fenerbahçe Peter Olayinka transferi için harekete geçti! Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe forvet hattına yöneldi. Joao Pedro'nun sakatlanmasının ardından Jesus forvet pozisyonu için yönetime raporunu sunarken sarı lacivertliler sözleşmesi sezon sonu bitecek Nijeryalı golcü oyuncu için harekete geçti. İşte transferin detayları... (FB TRANSFER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 12:56
Fenerbahçe Peter Olayinka transferi için harekete geçti! Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

İtalyan golcünün sakatlığının ciddi olması Fenerbahçe'yi transferde harekete geçirdi.

Fenerbahçe Peter Olayinka transferi için harekete geçti! Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

3 kulvarda mücadele verecek sarı lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı Jesus, 3 kulvarda mücadele etmek için hücum hattında çeşitlilik istedi.

Fenerbahçe Peter Olayinka transferi için harekete geçti! Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Sarı lacivertli yönetime transfer için raporunu sunan Portekizli hocanın gündemine Peter Olayinka geldi.

Fenerbahçe Peter Olayinka transferi için harekete geçti! Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Nijerya basını, Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Olayinka'yı listesine aldığını duyurdu.

Fenerbahçe Peter Olayinka transferi için harekete geçti! Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Sözleşmesi sezon sonu bitecek Olayinka Slavia Prag'dan ayrılmayı planlıyor.

Fenerbahçe Peter Olayinka transferi için harekete geçti! Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Üç sezon Slavia Prag forması giyen 27 yaşındaki golcü oyuncu performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe Peter Olayinka transferi için harekete geçti! Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Peter Olayinka Slavia Prag formasıyla çıktığı 169 maçta 44 gol ve 23 asist kaydetti.

Fenerbahçe Peter Olayinka transferi için harekete geçti! Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

27 yaşındaki forvet oyuncusu Nijerya Milli Takım formasıyla 4 karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe Peter Olayinka transferi için harekete geçti! Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Peter Olayinka'nın güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro...

Fenerbahçe Peter Olayinka transferi için harekete geçti! Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 26 yaşındaki Nijeryalı yıldız 2018 yılında Gent'ten 3.2 milyon euro bedelle transfer edilmişti.

Fenerbahçe Peter Olayinka transferi için harekete geçti! Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Nijeryalı golcü oyuncu 2013-2014 yılları arasında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ligi takımlarından Yeni Cami'de forma giydi.

Fenerbahçe Peter Olayinka transferi için harekete geçti! Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Olayinka geçtiğimiz sezon Slavia Prag formasıyla Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı 2 maçta da görev almıştı.

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