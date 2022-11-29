Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı canlı hangi kanalda? FB hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta?

Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı canlı hangi kanalda? FB hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta?

Fenerbahçe, Dünya Kupası arasını iyi değerlendirmek istiyor. Sarı lacivertli ekip, İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan isimlerin maçta süre alması beklenirken, Enner Valencia ve Michy Batshuayi, Dünya Kupası'nda mücadele ettikleri için maçta oynayamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı canlı hangi kanalda? FB hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 12:14 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 12:40
Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı canlı hangi kanalda? FB hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta?

İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Dünya Kupası karşılaşmaları kapsamında verilen arayı İstanbul'da değerlendireceğini duyurmuştu. Vallecano, Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Fenerbahçe, Rayo Vallecano ile Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Peki Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı detayları...

FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı 30 Kasım Çarşamba günü 20:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 100,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 120,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 135,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 180,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 200,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 220,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 245,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 315,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 400,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 485,00 TL
Maraton Alt E Blok: 600 TL

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