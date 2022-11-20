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Fenerbahçe'de Miha Zajc için iki ihtmal kaldı! Ya imza ya da...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin Sloven yıldızı Miha Zajc'a dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyen ancak bu sezon Jesus yönetiminde adeta formayı unutan Miha Zajc için 2 ihtimal kaldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 14:48
Fenerbahçe'de Miha Zajc için iki ihtmal kaldı! Ya imza ya da...

Fenerbahçe'de Miha Zajc'a dair sis perdesi aralanıyor.

Fenerbahçe'de Miha Zajc için iki ihtmal kaldı! Ya imza ya da...

Sarı lacivertlilerin Sloven yıldızı, geçtiğimiz sezon harikalar yaratıyordu.

Fenerbahçe'de Miha Zajc için iki ihtmal kaldı! Ya imza ya da...

İsmail Kartal'ın oyun sisteminde Miguel Crespo ile Zajc, iyi bir ikili olmuştu.

Fenerbahçe'de Miha Zajc için iki ihtmal kaldı! Ya imza ya da...

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından, Sloven orta saha yerini kaybetmişti.

Fenerbahçe'de Miha Zajc için iki ihtmal kaldı! Ya imza ya da...

GOL ATTI SEVİNMEDİ
Öyle ki Miha Zajc, UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile oynanan maçta şık bir frikik golü atmıştı.

Fenerbahçe'de Miha Zajc için iki ihtmal kaldı! Ya imza ya da...

Zajc'ın attığı gol sonrası sevinmemesi, oyuncunun mutsuz olduğu bilgisini beraberinde getirmişti.

Fenerbahçe'de Miha Zajc için iki ihtmal kaldı! Ya imza ya da...

AYRILIK İDDİALARI
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Miha Zajc'a dair yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Miha Zajc için iki ihtmal kaldı! Ya imza ya da...

Sloven yıldızın, Fenerbahçe'de artık sayılı günlerin kaldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Miha Zajc için iki ihtmal kaldı! Ya imza ya da...

Tecrübeli futbolcunun, gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'de Miha Zajc için iki ihtmal kaldı! Ya imza ya da...

Zajc için Fenerbahçeli kurmaylar, yeni bir strateji belirledi.

Fenerbahçe'de Miha Zajc için iki ihtmal kaldı! Ya imza ya da...

YA TEKLİFİ KABUL ET...
Sarı lacivertli yönetim, Miha Zajc ile masaya oturacak.

Fenerbahçe'de Miha Zajc için iki ihtmal kaldı! Ya imza ya da...

Öte yandan Zajc'ın, bu teklife sıcak bakmayacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'de Miha Zajc için iki ihtmal kaldı! Ya imza ya da...

KAFASINDA İTALYA VAR
Daha önce İtalya'de Empoli ve Genoa'da oynayan Zajc'ın, Çizme'de piyasasının olduğu biliniyor.

Fenerbahçe'de Miha Zajc için iki ihtmal kaldı! Ya imza ya da...

Zajc'ın, İtalyaya transfer olmaya daha sıcak baktığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de Miha Zajc için iki ihtmal kaldı! Ya imza ya da...

Fenerbahçe cephesi ise, ocakta Miha Zajc'ın teklifi kabul etmemesi halinde, oyuncuyu satmayı gündeme alacak.

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