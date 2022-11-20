Fenerbahçe'de Miha Zajc için iki ihtmal kaldı! Ya imza ya da...

Fenerbahçe'de Miha Zajc'a dair sis perdesi aralanıyor.
Fenerbahçe'de Miha Zajc'a dair sis perdesi aralanıyor.
Sarı lacivertlilerin Sloven yıldızı, geçtiğimiz sezon harikalar yaratıyordu.
İsmail Kartal'ın oyun sisteminde Miguel Crespo ile Zajc, iyi bir ikili olmuştu.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından, Sloven orta saha yerini kaybetmişti.
GOL ATTI SEVİNMEDİ
Öyle ki Miha Zajc, UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile oynanan maçta şık bir frikik golü atmıştı.
Zajc'ın attığı gol sonrası sevinmemesi, oyuncunun mutsuz olduğu bilgisini beraberinde getirmişti.
AYRILIK İDDİALARI
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Miha Zajc'a dair yeni gelişmeler yaşanıyor.
Sloven yıldızın, Fenerbahçe'de artık sayılı günlerin kaldığı iddia edildi.
Tecrübeli futbolcunun, gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Zajc için Fenerbahçeli kurmaylar, yeni bir strateji belirledi.
YA TEKLİFİ KABUL ET...
Sarı lacivertli yönetim, Miha Zajc ile masaya oturacak.
Öte yandan Zajc'ın, bu teklife sıcak bakmayacağı kaydedildi.
KAFASINDA İTALYA VAR
Daha önce İtalya'de Empoli ve Genoa'da oynayan Zajc'ın, Çizme'de piyasasının olduğu biliniyor.
Zajc'ın, İtalyaya transfer olmaya daha sıcak baktığı ifade ediliyor.
Fenerbahçe cephesi ise, ocakta Miha Zajc'ın teklifi kabul etmemesi halinde, oyuncuyu satmayı gündeme alacak.