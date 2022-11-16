Haberler Fenerbahçe Michael Kraft'tan çarpıcı açıklama! "Altay Bayındır Uğurcan Çakır'ı geçer"

Michael Kraft'tan çarpıcı açıklama! "Altay Bayındır Uğurcan Çakır'ı geçer"

Fenerbahçe'nin eski kaleci antrenörü Michael Craft flaş açıklamalarda bulundu. Kraft, sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır'ın Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır'ı geçeceğini belirtti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 09:04
Michael Kraft'tan çarpıcı açıklama! "Altay Bayındır Uğurcan Çakır'ı geçer"

Fenerbahçe'nin eski kaleci antrenörü Michael Kraft, son dönemin tartışılan ismi Altay Bayındır ile ilgili konuştu.

Michael Kraft, 7 Ağustos 2020'de Fenerbahçe'de göreve gelmiş, 3 Eylül 2021'e kadar çalışmıştı. Alman kaleci antrenörü, Altay Bayındır'ın yükselen performansında önemli bir paya sahip olmuştu. Kraft, son dönemde formu nedeniyle tartışılan eski öğrencisiyle ilgili olarak Radyospor'a konuştu.

"KÖTÜ MAÇLARDAN SONRA MESAJ ATIYORUM"

Şu anda boşta olan 56 yaşındaki antrenör, "Altay Bayındır ile zaman zaman konuşuyoruz. Kendisine iyi geçen maçlardan sonra da kötü maçlardan sonra da mesaj atıyorum. Fikir alışverişinde bulunuyoruz" dedi. Michael Kraft, bir kalecinin her zaman aynı performansı veremeyeceğini söyledi.

"UĞURCAN ÇAKIR'I GEÇER"

Alman kaleci antrenörü, "Bazen kötü maçlar da olabilir. Altay çok iyi maçlar da çıkardı. İnsanlar hep en iyi performansı bekliyor. Altay'ın formunun artıracağını düşünüyorum. Potansiyeli çok yüksek bir kaleci. Şu anda Uğurcan Çakır önde gözüküyor ama yaş olarak da Altay'dan büyük. Gelecekte Altay Bayındır'ın öne geçeceğine inanıyorum. Çünkü potansiyeli çok daha fazla. Bence Altay, ileride Avrupa'da çok iyi liglerde oynayacak" yorumunu yaptı.

Kraft ayrıca bir süredir İstanbul'da olduğunu ve bir Türk takımıyla görüştüğünü sözlerine ekledi.

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