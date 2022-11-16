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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Alioski kararı verildi! Bonservisi için...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin sezon başında Al Ahli'den kiraladığı Makedon futbolcu Ezgjan Alioski için karar verildi. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun bonservisini alacağı bildirildi. İşte önerilecek rakam ve detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 07:54
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Alioski kararı verildi! Bonservisi için...

Süper Lig'de Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Alioski kararı verildi! Bonservisi için...

Sarı-lacivertli takımın kiralık olarak kadrosuna kattığı Ezgjan Alioski için kararını verdiği bildirildi. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Alioski kararı verildi! Bonservisi için...

Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'yi Al-Ahli'den kiralamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Alioski kararı verildi! Bonservisi için...

30 yaşındaki futbolcunun performansından memnun kalan sarı-lacivertliler, bonservisini de almayı planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Alioski kararı verildi! Bonservisi için...

Sezon sonunda Al-Ahli ile masaya oturulacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Alioski kararı verildi! Bonservisi için...

Kanarya, Makedon sol bek için 2.5 milyon euro'luk bir kaynak ayırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Alioski kararı verildi! Bonservisi için...

Al-Ahli'nin de bu rakamı kabul etmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Alioski kararı verildi! Bonservisi için...

EZGJAN ALIOSKI KİMDİR?

12 Şubat 1992 tarihinde Kuzey Makedonya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Alioski kararı verildi! Bonservisi için...

Kariyerine İsviçre takımlarından Young Boys'ta başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Alioski kararı verildi! Bonservisi için...

2017'de İngiliz ekibi Leeds United'a transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Alioski kararı verildi! Bonservisi için...

Sezon başında ise Suudi Arabistan takımı Al Ahli'den Fenerbahçe'ye kiralandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Alioski kararı verildi! Bonservisi için...

Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 17 maça çıkan Alioski, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Alioski kararı verildi! Bonservisi için...

30 yaşındaki deneyimli futbolcu, orta sahanın solunda ve sol bekte görev yapabiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Alioski kararı verildi! Bonservisi için...

Ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan Makedon yıldız, milli takımı ile 62 maçta oynadı, 12 gol attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Alioski kararı verildi! Bonservisi için...

Alioski'nin güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro...

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