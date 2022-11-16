FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Alioski kararı verildi! Bonservisi için...

Süper Lig'de Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Süper Lig'de Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-lacivertli takımın kiralık olarak kadrosuna kattığı Ezgjan Alioski için kararını verdiği bildirildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'yi Al-Ahli'den kiralamıştı.
30 yaşındaki futbolcunun performansından memnun kalan sarı-lacivertliler, bonservisini de almayı planlıyor.
Sezon sonunda Al-Ahli ile masaya oturulacak.
Kanarya, Makedon sol bek için 2.5 milyon euro'luk bir kaynak ayırdı.
Al-Ahli'nin de bu rakamı kabul etmesi bekleniyor.
EZGJAN ALIOSKI KİMDİR?
12 Şubat 1992 tarihinde Kuzey Makedonya'da dünyaya geldi.
Kariyerine İsviçre takımlarından Young Boys'ta başladı.
2017'de İngiliz ekibi Leeds United'a transfer oldu.
Sezon başında ise Suudi Arabistan takımı Al Ahli'den Fenerbahçe'ye kiralandı.
Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 17 maça çıkan Alioski, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
30 yaşındaki deneyimli futbolcu, orta sahanın solunda ve sol bekte görev yapabiliyor.
Ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan Makedon yıldız, milli takımı ile 62 maçta oynadı, 12 gol attı.
Alioski'nin güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro...