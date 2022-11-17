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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la adeta yeniden doğdu! İşte rakamları

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe formasıyla başarılı bir sezon geçiren İrfan Can Kahveci, kulübe ilk geldiği zamanlar performansıyla eleştiri konusu olmuştu. Yıldız isim, teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle yeniden gündem oldu. Değişim rakamlara da yansıdı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 09:24
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la adeta yeniden doğdu! İşte rakamları

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarılı görüntüsüyle taraftarını mutlu eden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci yıldızlaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la adeta yeniden doğdu! İşte rakamları

Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemden bugüne patlama yapması beklenen milli yıldız, Jorge Jesus'la birlikte coştu. Milliyet'te yer alan habere göre İrfan Can'ın performansı rakamlara da yansıdı. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la adeta yeniden doğdu! İşte rakamları

Başakşehir'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Kahveci, özellikle turuncu-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi serüveninde önemli katkıda bulunmuş ve Avrupa kulüplerinin de radarına girmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la adeta yeniden doğdu! İşte rakamları

2021 yılının devre arası transfer döneminde dönemin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir'den Visca ve İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istediklerini ifade etmiş ve dönemin başkanı Mustafa Cengiz de Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la adeta yeniden doğdu! İşte rakamları

Bu görüşme sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç devreye girerek İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasını sağlamıştı. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e 7 milyon euro ödedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la adeta yeniden doğdu! İşte rakamları

GRUP AŞAMASININ EN GÜZEL GOLÜNÜ ATTI

UEFA Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre grup aşamasının en güzel golü için 10 futbolcu yarıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la adeta yeniden doğdu! İşte rakamları

İrfan Can Kahveci, oylamada Guelor Kanga (Kızılyıldız), Lorenz Assignon (Rennes), Enis Bardhi (Trabzonspor), Cody Gakpo (PSV), Omri Altman, Adam Gyurcso (AEK Larnaca), Aitor Ruibal, Joaquin (Real Betis) ve Albert Grönbaek'in (Bodo/Glimt) önünde ilk sırayı aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la adeta yeniden doğdu! İşte rakamları

Sarı-lacivertli futbolcu, Rennes maçının 60. dakikasında ceza sahası dışından sert bir şutla topu ağlara göndererek takımının ilk golünü kaydetmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la adeta yeniden doğdu! İşte rakamları

Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer olmasına rağmen bir türlü istenilen seviyeye çıkamayan İrfan Can Kahveci, teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'un oturmasıyla adeta zirve yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la adeta yeniden doğdu! İşte rakamları

Portekizli çalıştırıcının forma adaleti, taktik anlayışı ve milli oyuncuya yaklaşımı gerçek İrfan Can'ın ortaya çıkmasını sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la adeta yeniden doğdu! İşte rakamları

AVRUPA'DAN İSTEDİLER AMA...

Başakşehir'de forma giydiği dönemde tecrübeli futbolcuya Avrupa'dan birçok takım talip olmuş, fakat istenilen tempoyu yakalayamaması nedeniyle bu kapılar milli oyuncu için kapanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la adeta yeniden doğdu! İşte rakamları

Pes etmeyen sarı-lacivertli futbolcu, tek başına değil, takım oyununu benimseyince Jesus ile beraber tekrar Avrupa standartlarında bir isim olmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la adeta yeniden doğdu! İşte rakamları

JESUS'LA ZİRVE YAPTI

Geçen sezon Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 29 maçta bin 949 dakika şans bulan 27 yaşındaki futbolcu 4 kez rakip ağları havalandırırken, 6 da gol pası vermişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la adeta yeniden doğdu! İşte rakamları

Bu sezonki performansıyla Jorge Jesus'un değişilmez isimlerinden biri olan İrfan Can bu sezon ise Süper Lig'de 10 maçta 3 gol, 1 asistle oynarken, asıl büyük katkısı UEFA Avrupa Ligi'nde oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la adeta yeniden doğdu! İşte rakamları

Grupları lider tamamlayan sarı- lacivertlilerde 7 karşılaşmada 217 dakika sahada kalan milli futbolcu 3 gol, 2 asistle yakalanan başarıda baş rolü oynadı. Ayrıca bu katkısı tekrar Avrupa vitrinine çıkmasını sağladı.

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