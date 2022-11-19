FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'ya Katar markajı! Maaşının 2 katına teklif...

Fenerbahçe'yi 2022 Dünya Kupası'nda Michy Batshuayi ile birlikte temsil edecek isimlerden bir tanesi de Enner Valencia...
Takvim'in haberine göre; Ekvadorlu oyuncu, Katar kulüplerinin yakın markajına girmiş durumda.
Fenerbahçe'yi 2022 Dünya Kupası'nda Michy Batshuayi ile birlikte temsil edecek isimlerden bir tanesi de Enner Valencia...
Takvim'in haberine göre; Ekvadorlu oyuncu, Katar kulüplerinin yakın markajına girmiş durumda.
Ayrıca menajerine çok cazip teklifler sunmak için sırada bekledikleri ifade edildi.
BİR HAMLE DE FENER'DEN!
Valencia'ya gelecek tekliflerin yıllık 3.5 milyon Euro'yu bulabileceği belirtildi.
Kontratının son senesinde olmasından dolayı bu durumun Fenerbahçe'yi zor duruma sokabileceği iddia edildi.
Valencia şu anda Fenerbahçe'de yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor.
Valencia, F.Bahçe'de bu sezon harika işler çıkarttı ve Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alıyor.
Fenerbahçe'nin Dünya Kupası sonrasında yeni bir teklif sunma ihtimalinin de bulunduğu gelen haberler arasında.
Sırasıyla Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres UANL formaları giydi. 2020 yılında Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu.
Ekvador Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Valencia, görev aldığı 72 karşılaşmada 35 gol kaydetti. Forvet mevkisinde forma giyen tecrübeli yıldız, 1.77 cm boyunda...
Valencia'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro. Deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.