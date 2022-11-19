Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'ya Katar markajı! Maaşının 2 katına teklif...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'ya Katar markajı! Maaşının 2 katına teklif...

2022 Dünya Kupası'nda Ekvador forması giyecek olan Fenerbahçe'nin yıldızlarında Enner Valencia'ya Katar kulüplerinin yoğun ilgisi olduğu öğrenildi. Futbolcuya gelecek tekliflerin yıllık 3.5 milyon Euro'yu bulabileceği, oyuncunun devre arasında ayrılabileceği iddia ediliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'ya Katar markajı! Maaşının 2 katına teklif...

Katar basınının en çok Enner Valencia'ya ilgilisi olduğu görülüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'ya Katar markajı! Maaşının 2 katına teklif...

Çıkan haberlerde Katar kulüplerinin Enner Valencia'yı yakın markaja aldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'ya Katar markajı! Maaşının 2 katına teklif...

Ayrıca menajerine çok cazip teklifler sunmak için sırada bekledikleri ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'ya Katar markajı! Maaşının 2 katına teklif...

BİR HAMLE DE FENER'DEN!

Valencia'ya gelecek tekliflerin yıllık 3.5 milyon Euro'yu bulabileceği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'ya Katar markajı! Maaşının 2 katına teklif...

Kontratının son senesinde olmasından dolayı bu durumun Fenerbahçe'yi zor duruma sokabileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'ya Katar markajı! Maaşının 2 katına teklif...

Valencia şu anda Fenerbahçe'de yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'ya Katar markajı! Maaşının 2 katına teklif...

Valencia, F.Bahçe'de bu sezon harika işler çıkarttı ve Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'ya Katar markajı! Maaşının 2 katına teklif...

Fenerbahçe'nin Dünya Kupası sonrasında yeni bir teklif sunma ihtimalinin de bulunduğu gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'ya Katar markajı! Maaşının 2 katına teklif...

ENNER VALENCIA KİMDİR?

4 Kasım 1989 yılında Ekvador'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Caribe altyapısında başladı. Ardından CS Emelec'e transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'ya Katar markajı! Maaşının 2 katına teklif...

Sırasıyla Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres UANL formaları giydi. 2020 yılında Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'ya Katar markajı! Maaşının 2 katına teklif...

Ekvador Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Valencia, görev aldığı 72 karşılaşmada 35 gol kaydetti. Forvet mevkisinde forma giyen tecrübeli yıldız, 1.77 cm boyunda...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'ya Katar markajı! Maaşının 2 katına teklif...

Valencia'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro. Deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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