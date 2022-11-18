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Enner Valencia Fenerbahçe'yi sırtladı!

Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken isimlerin başında yer alıyor. Ekvadorlu futbolcu, şimdiden resmi maçlarda 15 kez fileleri sarstı, 4 gol pası verdi. 33 yaşındaki forvet, bu gollerin 13'ünü lig maçlarında kaydetti. Valencia, bu başarısıyla krallık yarışında açık ara zirveye yerleşti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 13:27
Enner Valencia Fenerbahçe'yi sırtladı!

Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken isimlerin başında yer alıyor. Ekvadorlu futbolcu, şimdiden resmi maçlarda 15 kez fileleri sarstı, 4 gol pası verdi.

33 yaşındaki forvet, bu gollerin 13'ünü lig maçlarında kaydetti. Valencia, bu başarısıyla krallık yarışında açık ara zirveye yerleşti.

Deneyimli futbolcu, adını kulüp tarihine yazdırmayı da başardı. Sarı lacivertlilerde 3'üncü sezonunu geçiren Valencia, ligdeki toplam gol sayısını 32'ye yükseltti.

Ekvadorlu oyuncu, kulüp tarihinin önemli isimlerinden Can Bartu, Rıdvan Dilmen ve Pierre van Hooijdonk'un gol sayısına ulaştı.

Valencia, 7 kez daha fileleri havalandırırsa 39 golü bulunan Yüksel Gündüz ve Bülent Uygun'u yakalayacak; 9 gol daha kaydederse, 41 golü bulunan Serhat Akın ve Şeref Has'ın rekorlarına ulaşacak.

Dünya Kupası'nda mücadele edecek Valencia, Ekvador formasıyla kaydettiği 35 golle de ülke tarihinin en skorer ismi konumunda.

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