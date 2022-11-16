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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de Joao Pedro ve Joshua King'ten istenilen verim alınamadığı için hücum hattına transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Forvet mevkisi için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin Galatasaray'ın ilgilendiği golcü isimle temasa geçeceği belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 16:48
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

VEDAT MURIQI YARIŞINDAN FENERBAHÇE GALİP ÇIKMIŞTI

Bundan 3 sezon önce Vedat Muriqi transferi için Fenerbahçe ve Galatasaray birbirine girmiş, düellodan sarı-Lacivertliler galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

Akşam'ın haberine göre iki ezeli rakip şimdi de bir başka golcü için karşı karşıya geldi: Moussa Dembele.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

Deneyimli golcü, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 'İkinci Vedat Muriqi vakası'na sebep olmak üzere.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

Sarı-Lacivertliler devre arasında Berisha'dan gelecek 4 milyon euroyu da kullanarak Dembele'nin transferini noktalamayı hedefliyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

GALATASARAY MENAJERİYLE İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜ İDDİASI

26 yaşındaki Fransız golcü için Galatasaray da bir süredir temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

Hatta Sarı-Kırmızılıların oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği de iddia edilmişti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

Bu sezon beklentilerin altında kalan forvetin Fenerbahçe'ye mi yoksa Galatasaray'a mı imza atacağı merak konusu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

MOUSSA DEMBELE KİMDİR?

Moussa Dembele, 12 Temmuz 1996'da Fransa'nın Pontoise kentinde dünyaya geldi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

Futbola PSG altyapısında başlayan Dembele, 2012 yazında Fulham'ın altyapısına transfer oldu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

Dembele, 2014'te A takıma yükselirken; 2016 yazında ise sözleşmesinin bitmesinin ardından Celtic'e imza attı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

Burada başarılı 2 yıl geçiren golcü oyuncu, 2018 yazında 22 milyon euro bonservis bedeliyle Olympique Lyon'a imza attı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 36 maça çıkan 26 yaşındaki santrfor, 22 gol-5 asistlik performans gösterdi.

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