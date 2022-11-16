Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ikinci Vedat Muriqi vakası yaşanmak üzere.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ikinci Vedat Muriqi vakası yaşanmak üzere.
Berisha'yı Augsburg'a satmaya hazırlanan Fenerbahçe, buradan gelecek parayla birlikte Galatasaray'a unutulmaz bir forvet çalımı atmaya hazırlanıyor.
Hatırlanacağı üzere sarı-Lacivertliler, Vedat Muriqi ve Joao Pedro'yu da ezeli rakibinin elinden kapmıştı.
VEDAT MURIQI YARIŞINDAN FENERBAHÇE GALİP ÇIKMIŞTI
Bundan 3 sezon önce Vedat Muriqi transferi için Fenerbahçe ve Galatasaray birbirine girmiş, düellodan sarı-Lacivertliler galip ayrılmıştı.
Akşam'ın haberine göre iki ezeli rakip şimdi de bir başka golcü için karşı karşıya geldi: Moussa Dembele.
Deneyimli golcü, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 'İkinci Vedat Muriqi vakası'na sebep olmak üzere.
Sarı-Lacivertliler devre arasında Berisha'dan gelecek 4 milyon euroyu da kullanarak Dembele'nin transferini noktalamayı hedefliyor.
GALATASARAY MENAJERİYLE İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜ İDDİASI
26 yaşındaki Fransız golcü için Galatasaray da bir süredir temaslarını sürdürüyor.
Hatta Sarı-Kırmızılıların oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği de iddia edilmişti.
Bu sezon beklentilerin altında kalan forvetin Fenerbahçe'ye mi yoksa Galatasaray'a mı imza atacağı merak konusu.
MOUSSA DEMBELE KİMDİR?
Moussa Dembele, 12 Temmuz 1996'da Fransa'nın Pontoise kentinde dünyaya geldi.
Dembele, 2014'te A takıma yükselirken; 2016 yazında ise sözleşmesinin bitmesinin ardından Celtic'e imza attı.
Burada başarılı 2 yıl geçiren golcü oyuncu, 2018 yazında 22 milyon euro bonservis bedeliyle Olympique Lyon'a imza attı.
Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 36 maça çıkan 26 yaşındaki santrfor, 22 gol-5 asistlik performans gösterdi.
1.87 cm boyundaki Mali asıllı forvet, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
2023 yılında sözleşmesi sona erecek Moussa Dembele'nin güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...