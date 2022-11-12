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Oğulcan Çağlayan'dan flaş Fenerbahçe sözleri! "Ayrı bir haz"

Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup eden Giresunspor'da, oyuna sonradan dahil olan Oğulcan Çağlayan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Oğulcan, "Bu mağlubiyeti bizim yaşatmamız ayrı bir haz" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 19:38
Oğulcan Çağlayan'dan flaş Fenerbahçe sözleri! "Ayrı bir haz"

Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup eden Giresunspor'da, oyuna sonradan dahil olan Oğulcan Çağlayan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Oğulcan, "Bu mağlubiyeti bizim yaşatmamız ayrı bir haz" dedi.

İşte o sözler;

Oğulcan Çağlayan: "Sanırım Fenerbahçe'nin bu sezon ligde iç sahada yenilgisi yoktu. Bu mağlubiyeti bizim yaşatmamız ayrı bir haz. Kapalı gişe bir ortamda, alınan 3 puan. Çok ezilen olmadık, bu çok güzel. Gayet rahat, sakin şekilde oynadık. Kalecimize iş düşmedi."

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