Arda Güler hamlesi

Arda Güler'in bonservisinin yüzde 20'si hâlâ Gençlerbirliği Kulübü'nde bulunuyor. Yönetim bu konuda temasları sürdürüyor. Başkent ekibine söz konusu haklarını da Fenerbahçe'ye devretmesi için son olarak 1.3 milyon euro teklif edildiği gelen haberler arasında. Pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Şimdiden Avrupa devlerinin transfer listesine giren Arda'yı İtalya, İspanya, İngiltere ve Fransa'dan birçok takımın takibe aldığı belirtiliyor. En son Dinamo Kiev deplasmanında golü ve asistiyle UEFA Avrupa Ligi'nde Kanarya'ya grup liderliğini getiren Arda Güler bu sezon görev aldığı 12 maçta 3 gol+1 asist gerçekleştirdi.