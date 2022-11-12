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Fenerbahçe - Giresunspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin sahasında oynanan mücadele 2-1'lik skorla konuk ekibin lehine tamamlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 18:55 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 19:07
Fenerbahçe - Giresunspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Giresunspor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1'lik skorla Giresun'un galibiyetiyle sonuçlandı.

Kanarya'nın golünü 19. dakikada Enner Valencia(p) kaydetti.

Karadeniz ekibinin golleri ise 71. ve 83. dakikada Borja Sainz'dan geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe 29 puanda kalırken, Giresunspor puanını 15'e çıkardı.

Sarı-lacivertliler, Dünya Kupası arasının ardından 15. haftada Trabzonspor'a konuk olacak. Yeşil-beyazlılar ise Hatayspor deplasmanında boy gösterecek.

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