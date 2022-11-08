Serdar Aziz döndü Fenerbahçe savunması duvar ördü! Yenilen gol...

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz son haftalarda gösterdiği performansla teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezi oldu.
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz son haftalarda gösterdiği performansla teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezi oldu.
O bölgeye ünlü oyuncular transfer edilse de sonunda forma savaşını kazanan hep Serdar Aziz oldu.
Tecrübeli oyuncunun, ilk 11'de başladığı maçlarda Fenerbahçe kalesinde sadece 2 gol gördü.
32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldığı maça 11 başladı.
Serdar, Fenerbahçe'nin gol yemeden kazandığı Ankaragücü, Başakşehir ve Sivasspor maçlarında da yine 11'deki yerini aldı.
Serdar Aziz, Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 5-2 yendiği maçta da 90 dakika sahada kalarak büyük beğeni topladı.
Takvim'in derlediği habere göre, ligde kalesinde 12 gol gören Fenerbahçe, tecrübeli oyuncunun ilk 11 başlamadığı maçlarda ise 10 gole engel olamadı.
Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de ilk 6 maçta görev alamayan Serdar Aziz, sonraki 6 maçın 5'inde 90 dakika sahada kalırken Karagümrük maçında ise oyuna sonradan dahil oldu.
Fenerbahçe'de stoperlerden Luan Peres ve Gustavo Henrique sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.
İki yıldız döndükten sonra Jorge Jesus'un hangi oyuncuyu oynatacağı merak konusu.
Şu anki formuyla Serdar Aziz formaya daha yakın gözüküyor.
Serdar Aziz, Fenerbahçe'ye bedelsiz transfer olmuştu.
Yıldız futbolcu, Sivasspor maçı sonrası şu ifadeleri kullanmıştı:
"Büyük hoca (Jesus için). Ama şunu söyleyebilirim rotasyon yaptığında herkes performans veriyor. Bunun da herkes farkında. Ne zaman rotasyona gitse oynayanlar müthiş performans veriyor. Fenerbahçe gibi bir kulüpte bu kadar iyi oyuncunun olduğu ortamda bunu sağlamak çok zor. Bu tabii ki iletişimle oluyor.
Büyük hoca olmak, tecrübeli olmak da ön plana çıkıyor. Şu an müthiş gidiyor. Oyuncular da mutlu. Kulüp içerisinde güzel bir hava var. Böyle giderse inanıyoruz olacağız inşallah"