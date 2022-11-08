Serdar Aziz döndü Fenerbahçe savunması duvar ördü! Yenilen gol...

"Büyük hoca (Jesus için). Ama şunu söyleyebilirim rotasyon yaptığında herkes performans veriyor. Bunun da herkes farkında. Ne zaman rotasyona gitse oynayanlar müthiş performans veriyor. Fenerbahçe gibi bir kulüpte bu kadar iyi oyuncunun olduğu ortamda bunu sağlamak çok zor. Bu tabii ki iletişimle oluyor.