Haberler Fenerbahçe Serdar Aziz döndü Fenerbahçe savunması duvar ördü! Yenilen gol...

Serdar Aziz döndü Fenerbahçe savunması duvar ördü! Yenilen gol...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde Serdar Aziz sevinci yaşanıyor. Yıldız futbolcu, sezon başında sakatlık yaşamış ve bir süre formasından uzak kalmıştı. Fenerbahçeli savunmacılar Luan Peres ve Gustavo Henrique'nin sakatlıkları sonrası formayı sırtına geçiren Serdar, oynadığı futbolla Jesus'tan tam not aldı. Öte yandan Serdar Aziz'in ilk 11'de çıktığı maçlarda Fenerbahçe'nin kalesinde gördüğü gol sayısı da dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 14:31
Serdar Aziz döndü Fenerbahçe savunması duvar ördü! Yenilen gol...

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz son haftalarda gösterdiği performansla teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezi oldu.

Serdar Aziz döndü Fenerbahçe savunması duvar ördü! Yenilen gol...

O bölgeye ünlü oyuncular transfer edilse de sonunda forma savaşını kazanan hep Serdar Aziz oldu.

Serdar Aziz döndü Fenerbahçe savunması duvar ördü! Yenilen gol...

Tecrübeli oyuncunun, ilk 11'de başladığı maçlarda Fenerbahçe kalesinde sadece 2 gol gördü.

Serdar Aziz döndü Fenerbahçe savunması duvar ördü! Yenilen gol...

32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldığı maça 11 başladı.

Serdar Aziz döndü Fenerbahçe savunması duvar ördü! Yenilen gol...

Serdar, Fenerbahçe'nin gol yemeden kazandığı Ankaragücü, Başakşehir ve Sivasspor maçlarında da yine 11'deki yerini aldı.

Serdar Aziz döndü Fenerbahçe savunması duvar ördü! Yenilen gol...

Serdar Aziz, Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 5-2 yendiği maçta da 90 dakika sahada kalarak büyük beğeni topladı.

Serdar Aziz döndü Fenerbahçe savunması duvar ördü! Yenilen gol...

Takvim'in derlediği habere göre, ligde kalesinde 12 gol gören Fenerbahçe, tecrübeli oyuncunun ilk 11 başlamadığı maçlarda ise 10 gole engel olamadı.

Serdar Aziz döndü Fenerbahçe savunması duvar ördü! Yenilen gol...

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de ilk 6 maçta görev alamayan Serdar Aziz, sonraki 6 maçın 5'inde 90 dakika sahada kalırken Karagümrük maçında ise oyuna sonradan dahil oldu.

Serdar Aziz döndü Fenerbahçe savunması duvar ördü! Yenilen gol...

Fenerbahçe'de stoperlerden Luan Peres ve Gustavo Henrique sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

Serdar Aziz döndü Fenerbahçe savunması duvar ördü! Yenilen gol...

İki yıldız döndükten sonra Jorge Jesus'un hangi oyuncuyu oynatacağı merak konusu.

Serdar Aziz döndü Fenerbahçe savunması duvar ördü! Yenilen gol...

Şu anki formuyla Serdar Aziz formaya daha yakın gözüküyor.

Serdar Aziz döndü Fenerbahçe savunması duvar ördü! Yenilen gol...

Serdar Aziz, Fenerbahçe'ye bedelsiz transfer olmuştu.

Serdar Aziz döndü Fenerbahçe savunması duvar ördü! Yenilen gol...

Yıldız futbolcu, Sivasspor maçı sonrası şu ifadeleri kullanmıştı:

Serdar Aziz döndü Fenerbahçe savunması duvar ördü! Yenilen gol...

"Büyük hoca (Jesus için). Ama şunu söyleyebilirim rotasyon yaptığında herkes performans veriyor. Bunun da herkes farkında. Ne zaman rotasyona gitse oynayanlar müthiş performans veriyor. Fenerbahçe gibi bir kulüpte bu kadar iyi oyuncunun olduğu ortamda bunu sağlamak çok zor. Bu tabii ki iletişimle oluyor.

Serdar Aziz döndü Fenerbahçe savunması duvar ördü! Yenilen gol...

Büyük hoca olmak, tecrübeli olmak da ön plana çıkıyor. Şu an müthiş gidiyor. Oyuncular da mutlu. Kulüp içerisinde güzel bir hava var. Böyle giderse inanıyoruz olacağız inşallah"

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