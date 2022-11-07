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FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI CANLI | Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB maçı canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sarı lacivertliler, Ülker Stadı'nda Sivasspor'u ağırlayacak. Ligin son 4 maçında galibiyeti tatmayan ve grupta lider olan Fenerbahçe evinde 3 puanın sahibi olmak isterken karşılaşmaya 5 eksikle çıkacak. Hüseyin Göçek yönetimindeki maça saatler kala karşılaşmanın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. F.Bahçe-Sivasspor maçının tüm merak edilenleri haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 16:30 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 16:50
FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI CANLI | Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB maçı canlı izle

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI CANLI | Süper Lig'in 13. haftasında Ülker Stadı'nda heyecan dorukta. Grubun lideri Fenerbahçe, kendi evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Sezona iddialı başlayan rakibine karşı evinden 3 puanla ayrılmak isteyen sarı lacivertli takım, gruptaki liderliğini de sağlama almak istiyor. Peki Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı 7 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında tüm detaylar haberimizde yer alacak.

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VAR HAKEMİ ÖZGÜÇ TÜRKALP

Fenerbahçe - Sivasspor maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp oldu.

Orta hakemliğini Hüseyin Göçek'in yapacağı müsabakanın AVAR'ı Hakan Ceylan oldu.

Fenerbahçe - Sivasspor maçı, 7 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

HEDEF 2 MAÇTA 6 PUAN

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

SİVASSPOR KAMP KADROSUNU AÇIKLADI

Sivasspor'da Fenerbahçe ile karşılaşma öncesinde maçın kamp kadrosu açıklandı. Kafilede sakatlığı bulunan Leke James, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli yer almadı.

Sivasspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maç kadrosu belli oldu. Rıza Çalımbay, kafilede şu isimlere yer verdi:

Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Robin Yalçın, Alaaddin Okumuş, Dımıtrıos Goutas, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Özkan Yiğiter, Kader Keita, İsaac Cofie, Dia Saba, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Hakan Arslan, Clinton N'Jie, Ahmed Musa, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Karol Angielski, Mustapha Yatabare.

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