FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler'in eski hocasından çarpıcı sözler! 30 milyon Euro...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu'ndaki son maçında Dinamo Kiev deplasmanına konuk oldu.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu'ndaki son maçında Dinamo Kiev deplasmanına konuk oldu.
Grup liderliği için büyük önem taşıyan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup ederek grubunu namağlup zirvede tamamladı ve doğrudan son 16'ya yükseldi.
Fenerbahçe'de maçın öne çıkan isimlerden biri genç yıldız Arda Güler oldu.
17 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de çıktığı mücadelede 1 gol ve 1 asist kaydederek galibiyete büyük katkıda bulundu.
Arda Güler mücadele sonrası da gündem olmaya devam ederken, genç yıldızın ilk hocası Erol Tokgözler çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Takvim'e konuşan Tokgözler, "Tüm Türkiye maç öncesinde, 'Acaba Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?' diye soruyordu. Zorluk derecesi yüksek bir maçtı.
Jorge Jesus da Arda'ya güvendi. Bence beklentilerin üstünde bir performans ortaya koydu. Arda ne kadar süre alırsa alsın, hakkını veriyor. Yeteneğini ortaya koyması çok önemli" dedi.
"JESUS ARDA'YI EN DOĞRU ZAMANDA KULLANIR"
Jorge Jesus'un Arda Güler'i en doğru zamanda kullanacağını belirten Tokgözler, "Antrenörlükte sevk ve idare diye bir kavram var. Fenerbahçe açısından baktığımızda bütün oyuncular için gelişime açık bir sezon olacak. Jesus da Arda'yı en iyi şekilde kullanacaktır" diye konuştu.
Arda Güler'e övgüde bulunan ilk teknik direktörü, "Bize Arda'nın ne kadar edeceğini Gençlerbirliği'nin o dönemki başkanı Murat Cavcav sorduğunda, '1 milyon euro eder' demiştik.
Başkan bizimle aynı fikirde değildi. Arda, 400 bin lira peşin ve sonraki satıştan yüzde 20 pay alınacak şekilde Fenerbahçe'ye verildi. Benim bildiğim bu" ifadesini kullandı.
"30 MİLYON EURO'DAN AŞAĞI GİTMEZ"
Erol Tokgözler oyuncunun geleceği için, "Arda Güler iyi yerlere gelecek. Oyun stili itibarıyla İspanya Ligi ona uygun. Pas oyununu oynuyorlar orada.
Tabii Arda'yı serbest kalma maddesinden mi alırlar bilemiyorum. Bence 30 milyon eurodan aşağıya gitmez. Her takım Arda'yı kadrosunda görmek ister. İlerleyen yıllarda da Arda konuşulmaya devam edecek" yorumunu yaptı.
"İRFAN'IN GEÇEN SEZONKİ OYUNUYLA BU SEZONKİ OYUNU ARASINDA FARKLAR VAR"
Fenerbahçe'nin çok iyi kadroya sahip olduğunu ve bu sezon bitmeden 103 golü geçeceğini düşündüğünü söyleyen Tokgözler, eski öğrencisi İrfan Can Kahveci için de şu değerlendirmeyi yaptı:
"İrfan Can'ın geçen sezonki oyunuyla bu sezonki oyunu arasında farklar var. Bu da Jesus'un katkısı. Ben olsam İrfan'ı daha çok oyunda tutar, özelliklerini daha iyi kullanmasını sağlardım.
Bu arada Gençlerbirliği'ni de unutmamak gerekiyor. Hem Arda hem de İrfan Can Kahveci gibi oyuncular oradan yetişti. Gençlerbirliği Türk sporunun temel taşlarından birisidir."