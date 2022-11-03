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Fenerbahçe liderlik aşkına! İşte Jesus'un 11'i

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde liderlik için sahaya çıkıyor. Kanarya, B Grubu'ndaki son maçında Polonya'da Dinamo Kiev'e konuk oluyor. Hedef; farklı kazanıp liderliği korumak ve doğrudan son 16'ya gitmek. Jorge Jesus kritik maç öncesi sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Fenerbahçe liderlik aşkına! İşte Jesus'un 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki son maçında bu gece deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak... Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan Duje Strukan yönetecek. Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Kanarya, 11 puanla Fransa'nın Rennes takımının +1 averajla önünde liderlik koltuğunda yer alıyor.

Sarı-lacivertliler, grubu lider bitirmek için Dinamo Kiev karşısında kazanmanın yanı sıra averajını da yükseltmeye çalışacak. Diğer maçta Rennes, Fransa'da AEK Larnaca'yı konuk edecek. Karşılaşmaların ardından grubu zirvede tamamlayan takım, doğrudan son 16 turuna kalacak. İkinci olan Şampiyonlar Ligi'nden gelecek takım ile play-off oynayacak. Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i İstanbul'daki maçta 2-1 mağlup etmişti.

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MUHTEMEL 11'LER

DINAMO KIEV: Neshcheret, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Karavaev, Sidorçuk, Kabayev, Harmaş, Buyalski, Tsygankov, Vanat.

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Alioski, İsmail (Arao), Crespo, Lincoln, King, İrfan Can, Valencia.

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