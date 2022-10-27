İşte Fenerbahçe'nin grubunda puan durumu!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Rennes'i ağırladı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu.
3-0 geriye düşen Kanarya muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı ve grupta liderliğini sürdürdü.
Öte yandan gruptaki diğer maçta AEK Larnaca da sahasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.
İşte B Grubu'nda güncel puan durumu...
1- FENERBAHÇE 11 puan
2- Rennes 11 puan
3- AEK Larnaca 4 puan
4- Dinamo Kiev 1 puan