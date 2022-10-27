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İşte Fenerbahçe'nin grubunda puan durumu!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile Rennes, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında kozlarını paylaştı. Kritik mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu beraberlikle grup liderliğini bırakmadı. İşte Fenerbahçe'nin grubunda güncel puan durumu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 21:43 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 21:54
İşte Fenerbahçe'nin grubunda puan durumu!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Rennes'i ağırladı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu.

3-0 geriye düşen Kanarya muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı ve grupta liderliğini sürdürdü.

Öte yandan gruptaki diğer maçta AEK Larnaca da sahasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.

İşte B Grubu'nda güncel puan durumu...

1- FENERBAHÇE 11 puan

2- Rennes 11 puan

3- AEK Larnaca 4 puan

4- Dinamo Kiev 1 puan

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