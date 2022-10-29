Haberler Galatasaray GSTV'de flaş İrfan Can Kahveci yorumu!

GSTV'de flaş İrfan Can Kahveci yorumu!

Serdar Aziz'in doğum günü kutlamasında söylediği Fenerbahçe marşlarıyla gündem olan İrfan Can Kahveci için GSTV'de flaş bir yorum yapıldı. Galatasaray'ın eski futbolcularından Kerem İnan, bu videoyu yorumlarken İrfan'ın ceza alması gerektiğini söyledi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 10:43
GSTV'de flaş İrfan Can Kahveci yorumu!

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve spor yorumcusu Kerem İnan, Arda Turan'ın daha önce ceza yediği bir video görüntüyle ilgili bir açıklama yaptı.

GSTV'de flaş İrfan Can Kahveci yorumu!

GS TV'de konuşan Kerem İnan, sarı-lacivertli futbolcuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

GSTV'de flaş İrfan Can Kahveci yorumu!

"Arda Turan, görüntülerden dolayı ceza aldı.

GSTV'de flaş İrfan Can Kahveci yorumu!

İrfan Can Kahveci de görüntülerde küfür ediyor.

GSTV'de flaş İrfan Can Kahveci yorumu!

Sonuç? Bu cezalar sadece Galatasaray'a gelince mi var?

GSTV'de flaş İrfan Can Kahveci yorumu!

Fenerbahçeli futbolcuya neden yok?

GSTV'de flaş İrfan Can Kahveci yorumu!

Yazıklar olsun TFF!

GSTV'de flaş İrfan Can Kahveci yorumu!

Kurullar istifa etmeli."

GSTV'de flaş İrfan Can Kahveci yorumu!

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz'in doğum günü kutlamasında sosyal medyaya düşen bir video ile gündem haline gelmişti.

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