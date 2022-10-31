Evlere şenlik

Fenerbahçe'nin yediği 2 gol de büyük savunma hatalarından geldi. Başrolde ise Szalai ve Altay vardı. Szalai 48'de Altay'a geri pas verirken topu ezbere gönderince araya giren Topalli golü attı. İstanbulspor'un 2. golünde ise Altay hatalı çıkış yaptı. Savunma arkasına atılan topa Szalai yetişemedi, Altay da kalesinden çıktı. Meşin yuvarlakla buluşan Jetmir Topalli, Altay'ı çalımlayıp geçtikten sonra topu boş ağlara gönderdi. İkilinin bu büyük hataları taraftardan sosyal medyada da büyük tepki aldı.

MAÇ ÖNCESİ DESTEK

Son maçlardaki performansı nedeniyle tribünlerden tepki alan Altay için teknik direktör Jorge Jesus, taraftarlara destek çağrısında bulunmuştu. Sarı- lacivertli taraftarlar, maç öncesi milli kaleciyi tribünlere çağırarak tezahürat yaptı.



KİNG VE İSMAİL DÖNDÜ

Fener'de uzun süredir sahalardan uzak kalan King, 44 gün sonra formasına kavuştu. Sakatlığı nedeniyle Rennes maçında görev alamayan İsmail Yüksek de döndü. İki isim yedek soyundu. King, ligde 5, Avrupa'da 3 maç kaçırdı.



