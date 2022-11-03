Dinamo Kiev Fenerbahçe: 0-2 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona erdi.

Son haftaya Rennes ile liderlik mücadelesinde giren temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup etti. Kanarya, Rennes'in AEK Larnaca ile berabere kalmasının ardından grubunu lider tamamladı ve doğrudan son 16 turuna adını yazdırdı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Arda Güler ve Arao'dan geldi.

ROTASYON DEVAM ETTİ!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına Polonya'da konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, rotasyonlu bir kadroyla takımını sahaya sürdü.

Portekizli teknik adam, Cracovia Stadı'nda oynanan karşılaşmada ligde son yaptıkları İstanbulspor maçının ilk 11'inden Ezgjan Alioski, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Emre Mor ve Joao Pedro'yu yedek soyundurdu.

Deneyimli teknik adam, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique ve Enner Valencia'yı ilk 11'de görevlendirdi.

Dinamo Kiev karşısında kalede yine Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta alanda Willian Arao ile Miguel Crespo ikilisini tercih eden 68 yaşındaki teknik adam, sağ kanatta Arda Güler'i, sol kanatta ise Lincoln Henrique'yi görevlendirdi. Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia ile Michy Batshuayi'ye güvendi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Joao Pedro ise yedek soyundu.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Dinamo Kiev deplasmanında ilk 11'de görevlendirildi.

Jorge Jesus, bu sezon ligde ilk 11'de hiç oynatmadığı 17 yaşındaki oyuncuyu, Avrupa'da 3. kez balangıç kadrosunda değerlendirdi.

Sarı-lacivertlilerin eleme turunda Slovacko ile deplasmanda oynadığı müsabakaya ilk 11 başlayan Arda, grupta ise AEK Larnaca'ya karşı maça başlayan isimler arasında olmuştu.

Arda, bu sezon 3. kez ilk 11 deneyimini yine bir Avrupa deplasmanında Dinamo Kiev'e karşı yaşadı.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları sebebiyle Polonya'ya getirilmeyen Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Gustavo Henrique, Luan Peres ve İrfan Can Eğribayat, önemli karşılaşmada forma giyemedi.

ALTYAPIDAN 5 İSİM KADRODA

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev deplasmanında altyapıdan yetişen 5 oyuncu kadroda yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki Arda Güler maça ilk 11'de başlarken, kaleciler Ertuğrul Çetin (19) ve Furkan Onur Akyüz (17) ile savunma oyuncusu Yiğit Efe Demir (18) ve orta saha Yusuf Kocatürk (18) yedek soyundu.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Dinamo Kiev maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertli futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümün yanı sıra söz konusu tribünün sol tarafındaki kale arkası tribününü de doldurdu.

Maç öncesi tezahüratlarla takımlarına destek olan Fenerbahçeli taraftarlar, oyunculara da moral verdi.