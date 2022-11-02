Arao göz kamaştırdı

Kanarya'nın ön liberosu Willian Arao sezon başı performansını artırdı. Brezilyalı futbolcu oyununu üst düzeye çıkardı. 30 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor mücadelesinde sürekli pas istasyonlarına çıktı. Akıllı paslarıyla oyunu yönlendirdi.
Kanarya'nınön liberosu Willian Arao sezon başı performansını artırdı. Brezilyalı futbolcu oyununu üst düzeye çıkardı. 30 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor mücadelesinde sürekli pas istasyonlarına çıktı. Akıllı paslarıyla oyunu yönlendirdi. Teknik direktör Jorge Jesus da Arao'nun oyunundan bir hayli memnun.