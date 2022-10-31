Haberler Fenerbahçe Zajc 2 ay sonra

Zajc 2 ay sonra

Teknik direktör Jorge Jesus, Miha Zajc'ı 2 ay sonra 11'de kullandı. Sloven orta saha Rennes maçındaki tarihi geri dönüşte frikikten harika bir gol atmıştı. Portekizli hoca, Zajc'ı 11'e koyarak ödüllendirdi. Tecrübeli futbolcu da yine başarılı bir oyun sergiledi. Son olarak 61 gün önce oynanan Konyaspor maçına 11'de başlamıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Zajc 2 ay sonra
Teknik direktör Jorge Jesus, Miha Zajc'ı 2 ay sonra 11'de kullandı. Sloven orta saha Rennes maçındaki tarihi geri dönüşte frikikten harika bir gol atmıştı. Portekizli hoca, Zajc'ı 11'e koyarak ödüllendirdi. Tecrübeli futbolcu da yine başarılı bir oyun sergiledi. Son olarak 61 gün önce oynanan Konyaspor maçına 11'de başlamıştı.
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