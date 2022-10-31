Zajc 2 ay sonra

Teknik direktör Jorge Jesus, Miha Zajc'ı 2 ay sonra 11'de kullandı. Sloven orta saha Rennes maçındaki tarihi geri dönüşte frikikten harika bir gol atmıştı. Portekizli hoca, Zajc'ı 11'e koyarak ödüllendirdi. Tecrübeli futbolcu da yine başarılı bir oyun sergiledi. Son olarak 61 gün önce oynanan Konyaspor maçına 11'de başlamıştı.
Teknik direktör Jorge Jesus, Miha Zajc'ı 2 ay sonra 11'de kullandı. Sloven orta saha Rennes maçındaki tarihi geri dönüşte frikikten harika bir gol atmıştı. Portekizli hoca, Zajc'ı 11'e koyarak ödüllendirdi. Tecrübeli futbolcu da yine başarılı bir oyun sergiledi. Son olarak 61 gün önce oynanan Konyaspor maçına 11'de başlamıştı.