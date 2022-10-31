8. harika Batsman

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi fırtınası hız kesmeden devam ediyor... Sezon başında Chelsea'den transfer edilen yıldız oyuncu, İstanbulspor maçında da sahnedeydi. Belçikalı forvet, Ali Yaşar'ın eline çarpan topta kazanılan penaltı atışında 18. dakikada beyaz noktaya geldi. Atışı gole çevirerek Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Michy Batshuayi bu golle birlikte geçen sezondan bu yana Süper Lig'de en fazla maçın açılış golünü atan (9 gol) oyuncu unvanını da pekiştirdi.



KAFA İLE RAHATLATTI

İkinci yarıda İrfan Can Kahveci'nin korneri ve Valencia'nın pasında iki kez daha ağları bulan Batshuayi, bir de asist yapıp galibiyetin mimarı oldu... 2. Golünün atağını da kendisi başlatan başarılı oyuncu, Fenerbahçe'de 11 maçta 8 gole ulaştı. Süper Lig'de son 4 haftada 5 gol kaydeden Batsman, UEFA Avrupa Ligi'nde de Dinamo Kiev ve AEK Larnaca karşılaşmalarında 3 kez fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Batshuayi'nin golleri sonrası sosyal medyada Beşiktaş'a gönderme yaptı.

BİRBİRİMİZ İÇİN SAVAŞIYORUZ

Kariyerinde 5.5 yıl sonra hat-trick yapan Batshuayi, "Bugün etkili bir performans ortaya koyduk. Çok çalıştık hafta içinde ve meyvesini de aldık. Goller için de çok mutluyum. Ama en önemli şey takımın kazanması. Saha içinde birbirimiz için savaşıyoruz, hocamızın istediklerini uygulamaya çalışıyoruz" dedi.



KADRODA 5'Lİ ROTASYON

Jesus ilk 11'de 5 değişiklik yaptı. Rennes maçında sakatlanan Gustavo yer almazken, Osayi, Crespo, Lincoln ve Valencia yedek soyundu. Bunların yerine İstanbul karşısında Ferdi, Alioski, Zajc, Emre Mor ve Batshuayi 11'de çıktı.



