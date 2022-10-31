Hedefe yürüyoruz

FenerbahçeTeknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor karşısında aldıkları 5-2'lik farklı galibiyetin mutluluğunu yaşıyor. 11 maçta 34 gol attıklarını ve Avrupa'da B.Münih ile M.City dışında hiçbir takımın bu ortalamaya sahip olmadığını belirten Jesus, "Galibiyeti hak ettik" dedi. Portekizli teknik adam, "Fazla dinlenemeden çıktığımız maçta oyun karakterimizden ödün vermedik. Taktik disiplinden kopmadan istediklerimizi sahaya yansıtıp hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Tabii yaptığımız hatalar da var. Savunmada daha dikkatli oynamamız gerektiğini gördük. Buradan derslerden çıkartacağız ve önümüzdeki maçta bu hataları en aza indirgemeye çalışacağız. Forma verdiğimi tüm oyuncularım görevlerini fazlasıyla yerine getirdi. Hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

SADECE KAZANMAK

Jorge Jesus, maç öncesi verdiği röportajda şampiyonluk mesajı verdi. Jesus, "Süper Lig'de zirveye çıktık, uzun süre burada kalmak istiyoruz. Oyuncularıma da söylüyorum aklımızda ve dilimizde sadece tek bir cümle var: Kazanmak, kazanmak, kazanmak" diye konuştu.

HAYDİ TRİBÜNE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor galibiyeti sonrasında artık kanıksanmış hareketini yine yaptı. Maçın son düdüğüyle birlikte futbolcularını sahanın ortasına çağıran Portekizli teknik adam, takımını tribünlere götürdü. Adeta bir komutan gibi futbolcularını hizaya sokan Jesus, sarı-lacivertli tribünlerden büyük bir alkış aldı.