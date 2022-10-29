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Jesus ciddi dikkat!

Kaleci Altay'ın ıslıklanmasına, Jesus, "Ona gösterilen tepkiler bana gösterilmiş bir tepkidir. Böyle bir ortamda bulunmak istemem" tavrını koymuştu. Jorge'nin bu sözlerini A Bola manşete taşıdı. Eski yönetici Metin Sipahioğlu, "Mesaj çok net ve şaka değil. Önceki kulüplerinden bu yüzden ayrılmışlığı var" diyerek taraftarları Jesus'un uyarısını dikkate almaya ve özenli olmaya çağırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Jesus ciddi dikkat!
Kaleci Altay'ın ıslıklanmasına, Jesus, "Ona gösterilen tepkiler bana gösterilmiş bir tepkidir. Böyle bir ortamda bulunmak istemem" tavrını koymuştu. Jorge'nin bu sözlerini A Bola manşete taşıdı. Eski yönetici Metin Sipahioğlu, "Mesaj çok net ve şaka değil. Önceki kulüplerinden bu yüzden ayrılmışlığı var" diyerek taraftarları Jesus'un uyarısını dikkate almaya ve özenli olmaya çağırdı.
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