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Galatasaray HDI Sigorta Fenerbahçe HDI Sigorta: 3-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 6. haftanın açılışında oynanan derbide Galatasaray HDI Sigorta, evinde ağırladığı Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yendi. İşte karşılaşma ile ilgili tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 18:17
Galatasaray HDI Sigorta Fenerbahçe HDI Sigorta: 3-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe HDI Sigorta arasında oynanan derbi nefesleri kesti. Heyecanlı mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla Galatasaray HDI Sigorta oldu.

Karşılıklı alınan sayılarla başlayan müsabakada Galatasaray, iki numaradan Edgar, dört numaradan ise Burak ve Sharifi ile etkili ataklar yaparak skor üretti. 14-14 eşitlikten sonra sarı-kırmızılılar, etkili servisler atarak skoru 24-21 lehine çevirdi. Ev sahibi takım, Burak'ın ikiden smacı ile 25. sayıyı buldu ve seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete Galatasaray iyi başlasa da sarı-lacivertliler 7-7'de skoru eşitledi. Ancak sarı-kırmızılı ekip, Edgar'ın skorer oyunuyla 17-14 üstünlük kurdu. Oyundan kopmayan Fenerbahçe, önce skoru 18-18'de eşitledi, ardından 21-19 öne geçti. Peric, kazandırdığı son sayı ile skoru 25-22 yaptı ve sarı-lacivertli ekip, setlerde skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin üçüncü seti de sarı-kırmızılıların iyi oyunuyla başladı. Galatasaray, sette 10-5 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe, 11-11'de eşitliği sağladı. İyi savunma yapan, Edgar ve Sharifi'nin sayılarıyla üstünlüğü yeniden ele geçiren sarı-kırmızılı ekip, seti 25-20 alarak tekrar öne geçti: 2-1.

Dördüncü setin başında Galatasaray, Sharifi ile etkili ataklar yaptı. Smaç ve taktik servisler sonrası sayı üretmeye devam eden sarı-kırmızılılar, Edgar, Burak ve Selçuk'la sayı kazandı. Sette 20-15 öne geçen Galatasaray, basit hatalarına rağmen üstünlüğü kaptırmadı ve seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.

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