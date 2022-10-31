FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den İstanbulspor maçı sonrası flaş sözler!

"İNANILMAZ"

Emre Mor'un ayağına top geldiğinde heyecanlanan bir stat var. Perşembe günü öyle bir maç oynadı ki böyle bir şey yok. Hayatımda izlediğim en iyi 45 dakikalık futbolu Rennes takımından izledim. Ona bir geri dönüş yaptı. İnanılmaz bir şey bu. O kadar yorulmana rağmen bugün 5 gol atıyorsun.