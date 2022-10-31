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FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den İstanbulspor maçı sonrası flaş sözler!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler deplasmandan 5-2'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Eski oyuncusu Nihat Kahveci maça dair dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 12:47 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 13:01
FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den İstanbulspor maçı sonrası flaş sözler!

TRT Spor'da İstanbulspor-Fenerbahçe maçını değerlendiren eski futbolcu Nihat Kahveci karşılaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den İstanbulspor maçı sonrası flaş sözler!

"FATİH TEKKE HAKLIYDI"

Fatih Tekke'yi dinledim maç öncesi kurduğu her cümlede zor kelimesi vardı. Maçı izleyince de ne kadar haklı çıktığını gördük. Çünkü Fenerbahçe'ye karşı oynuyor. Anlatya gerek yok 103 gollü rekoru kırmaya niyetli bir Fenerbahçe var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den İstanbulspor maçı sonrası flaş sözler!

"FENERBAHÇE ZORLANMADI"

İlk dakikalardan itibaren Fenerbahçe çok zorlanmadan oynadı. İstanbulspor'u 0,04 gol beklentisiyle oynattı ilk yarı. Gol pozisyonlarına girdi, gol de attı. Ama ikinci yarı sıkıntı oldu. Böyle maçlarda bireysel hatalar yapmayacaksın.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den İstanbulspor maçı sonrası flaş sözler!

"BÖYLE BİR ŞEY YOK"

İkinci golü yedikten sonra tak hemen Crespo'yu aldı oyuna. Valencia ve Batshuayi de girince maçın seyri değişti. Fenerbahçe iki dakikada iki gol attı. 1'inde Valencia attırdı, diğerinde Batshuayi... Yani böyle bir şey yok. Bir vitesi yükseltiyorlar ve 5 dakikada gol atıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den İstanbulspor maçı sonrası flaş sözler!

"GOL ATMAYI SEVİYOR KAHVECİLER"

İrfan Can Kahveci... Bu Kahveci soyadında mıdır bilmiyorum ama ceza sahası dışından gol atmayı seviyor bu Kahveciler. 2017-18 yılından beri 11 gol atmış ceza sahası dışından.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den İstanbulspor maçı sonrası flaş sözler!

"İNANILMAZ"

Emre Mor'un ayağına top geldiğinde heyecanlanan bir stat var. Perşembe günü öyle bir maç oynadı ki böyle bir şey yok. Hayatımda izlediğim en iyi 45 dakikalık futbolu Rennes takımından izledim. Ona bir geri dönüş yaptı. İnanılmaz bir şey bu. O kadar yorulmana rağmen bugün 5 gol atıyorsun.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den İstanbulspor maçı sonrası flaş sözler!

"ARDA GÜLER NEREDE?"

Fenerbahçe'de her şey yolunda gidiyor ama sevgili hocama her zaman söylüyorum. Evet Arda'yı Larnaca deplasmanında 11 oynattı. Rennes maçında oyuna aldı geride olmasına rağmen. Sen bu Süper Lig için fazlasın mı diyor Arda Güler'e. Bu şekilde mi eleştirelim bilmiyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den İstanbulspor maçı sonrası flaş sözler!

"ARDA'YI ÇAĞIRIYORDU"

Ben devre arası Pedro performansını gördüğümde bu maç tam Arda'lık maçtı. Ama hoca sen Avrupa futbolcususun ben seni Avrupa'da oynatacağım demiş o yüzden de hiçbir şey demiyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den İstanbulspor maçı sonrası flaş sözler!

"TARAFTAR ORTADA KALDI"

Taraftarların Altay konusunda çok ortada kaldıklarını düşünüyorum. Taraftarlara sizin yerinize ben ıslıklayayım mı desem ıslıkla diyecekler. Onlar ıslıklayamadı. Çünkü emir büyük yerden geldi.

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