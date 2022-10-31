FENERBAHÇE HABERLERİ - Nihat Kahveci'den İstanbulspor maçı sonrası flaş sözler!

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında İstanbulspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında İstanbulspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Mücadele Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı.
Sarı-Lacivertliler sahadan 5-2'lik sonuçla galip ayrıldı.
Kanarya'nın golleri Michy Batshuayi (3), İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia'dan gelirken, deplasman ekibinin gollerini Jetmir Topalli attı.
Fenerbahçe, bu galibiyet ile puanını 26 yapıp liderliğini sürdürürken, İstanbulspor 8 puanda kaldı.
Sarı-lacivertliler, çıkışını sürdürürken, İstanbulspor'da kötü gidişat devam etti.
TRT Spor'da İstanbulspor-Fenerbahçe maçını değerlendiren eski futbolcu Nihat Kahveci karşılaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"FATİH TEKKE HAKLIYDI"
Fatih Tekke'yi dinledim maç öncesi kurduğu her cümlede zor kelimesi vardı. Maçı izleyince de ne kadar haklı çıktığını gördük. Çünkü Fenerbahçe'ye karşı oynuyor. Anlatya gerek yok 103 gollü rekoru kırmaya niyetli bir Fenerbahçe var.
"FENERBAHÇE ZORLANMADI"
İlk dakikalardan itibaren Fenerbahçe çok zorlanmadan oynadı. İstanbulspor'u 0,04 gol beklentisiyle oynattı ilk yarı. Gol pozisyonlarına girdi, gol de attı. Ama ikinci yarı sıkıntı oldu. Böyle maçlarda bireysel hatalar yapmayacaksın.
"BÖYLE BİR ŞEY YOK"
İkinci golü yedikten sonra tak hemen Crespo'yu aldı oyuna. Valencia ve Batshuayi de girince maçın seyri değişti. Fenerbahçe iki dakikada iki gol attı. 1'inde Valencia attırdı, diğerinde Batshuayi... Yani böyle bir şey yok. Bir vitesi yükseltiyorlar ve 5 dakikada gol atıyor.
"GOL ATMAYI SEVİYOR KAHVECİLER"
İrfan Can Kahveci... Bu Kahveci soyadında mıdır bilmiyorum ama ceza sahası dışından gol atmayı seviyor bu Kahveciler. 2017-18 yılından beri 11 gol atmış ceza sahası dışından.
"İNANILMAZ"
Emre Mor'un ayağına top geldiğinde heyecanlanan bir stat var. Perşembe günü öyle bir maç oynadı ki böyle bir şey yok. Hayatımda izlediğim en iyi 45 dakikalık futbolu Rennes takımından izledim. Ona bir geri dönüş yaptı. İnanılmaz bir şey bu. O kadar yorulmana rağmen bugün 5 gol atıyorsun.
"ARDA GÜLER NEREDE?"
Fenerbahçe'de her şey yolunda gidiyor ama sevgili hocama her zaman söylüyorum. Evet Arda'yı Larnaca deplasmanında 11 oynattı. Rennes maçında oyuna aldı geride olmasına rağmen. Sen bu Süper Lig için fazlasın mı diyor Arda Güler'e. Bu şekilde mi eleştirelim bilmiyorum.
"ARDA'YI ÇAĞIRIYORDU"
Ben devre arası Pedro performansını gördüğümde bu maç tam Arda'lık maçtı. Ama hoca sen Avrupa futbolcususun ben seni Avrupa'da oynatacağım demiş o yüzden de hiçbir şey demiyorum.
"TARAFTAR ORTADA KALDI"
Taraftarların Altay konusunda çok ortada kaldıklarını düşünüyorum. Taraftarlara sizin yerinize ben ıslıklayayım mı desem ıslıkla diyecekler. Onlar ıslıklayamadı. Çünkü emir büyük yerden geldi.