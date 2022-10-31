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Basit goller yedik

İstanbulspor'un başında ilk maçına çıkan teknik direktör Fatih Tekke, kritik anlarda çok basit hatalar yaptıklarını söyledi. İki kere farkı tek haneye düşürdüklerini belirten Tekke, "Tam F.Bahçe'yi yakaladık derken yaptığımız basit hatalarla geri düştük. Takım savunması üzerine çalışmamız gerekiyor. Biraz daha dikkatli olsaydık Fenerbahçe'den puan almamız işten bile değildi" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Basit goller yedik
İstanbulspor'un başında ilk maçına çıkan teknik direktör Fatih Tekke, kritik anlarda çok basit hatalar yaptıklarını söyledi. İki kere farkı tek haneye düşürdüklerini belirten Tekke, "Tam F.Bahçe'yi yakaladık derken yaptığımız basit hatalarla geri düştük. Takım savunması üzerine çalışmamız gerekiyor. Biraz daha dikkatli olsaydık Fenerbahçe'den puan almamız işten bile değildi" dedi.
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