Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a tarihi transfer bütçesi!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Sarı lacivertliler, Jorge Jesus yönetiminde, uzun süredir yakalayamadığı istikrarı yaşıyor.
Kanarya, Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'de, maç eksiği olmasına karşın lider durumda.
Bununla beraber Fenerbahçe, Rennes maçında destansı bir geri dönüş yaşadı.
Fransız ekibinin şoke eden 3-0'lık üstünlüğüne karşın, Jesus taktiğiyle maçta geriden gelmeyi başarmıştı.
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda 3-0'dan 3-3'lük beraberliği elde etmişti.
Kanarya, UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında Dinamo Kiev'i de mağlup etmesi halinde, lider çıkacak.
Bilindiği üzere UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkan takımlar, direkt son 16 turuna kalıyor ve play-off oynamıyor.
Fenerbahçe'de işler istenildiği gibi giderken, yönetim bu duruma kayıtsız kalmadı.
YENİ SÖZLEŞME...
Sarı lacivertliler, Jesus'un bu başarılı form grafiği sonrası Portekizli teknik adamla yeni sözleşme imzalamak için düğmeye bastı.
Öte yandan sarı lacivertli yönetim, Jesus'a dev bir transfer bütçesi ayırdı.
MİLYARLIK ÖNERİ!
Buna göre Fenerbahçe yönetimi, 50 milyon euroluk transfer bütçesi ayırıldığını pazarlık masasında ifade edecek.
Jesus'un, gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurması için tüm birimler seferber edilecek.
Fenerbahçeli kurmaylar, 50 milyon euroluk transfer bütçesi konusunda herhangi bir indirim yapmayacak.
Dünyaca ünlü teknik adamın daha yüksek transfer bütçesi talebinde ise, bu konu da masaya yatırılacak.