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Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a tarihi transfer bütçesi!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, sezon başında takımın başına getirdiği Jorge Jesus ile uzun zamandır yakalayamadığı sinerjiye yeniden sahip olurken, tecrübeli teknik adamla uzun vadeli çalışmanın planlarını yapıyor. Fenerbahçe'nin, Jesus ile sözleşme yenilemek istediği bilinirken, transfer bütçesi olarak dudak uçuklatan bir rakamın önerileceği ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 11:10
Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a tarihi transfer bütçesi!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a tarihi transfer bütçesi!

Sarı lacivertliler, Jorge Jesus yönetiminde, uzun süredir yakalayamadığı istikrarı yaşıyor.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a tarihi transfer bütçesi!

Kanarya, Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'de, maç eksiği olmasına karşın lider durumda.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a tarihi transfer bütçesi!

Bununla beraber Fenerbahçe, Rennes maçında destansı bir geri dönüş yaşadı.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a tarihi transfer bütçesi!

Fransız ekibinin şoke eden 3-0'lık üstünlüğüne karşın, Jesus taktiğiyle maçta geriden gelmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a tarihi transfer bütçesi!

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda 3-0'dan 3-3'lük beraberliği elde etmişti.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a tarihi transfer bütçesi!

Kanarya, UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında Dinamo Kiev'i de mağlup etmesi halinde, lider çıkacak.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a tarihi transfer bütçesi!

Bilindiği üzere UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkan takımlar, direkt son 16 turuna kalıyor ve play-off oynamıyor.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a tarihi transfer bütçesi!

Fenerbahçe'de işler istenildiği gibi giderken, yönetim bu duruma kayıtsız kalmadı.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a tarihi transfer bütçesi!

YENİ SÖZLEŞME...
Sarı lacivertliler, Jesus'un bu başarılı form grafiği sonrası Portekizli teknik adamla yeni sözleşme imzalamak için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a tarihi transfer bütçesi!

Öte yandan sarı lacivertli yönetim, Jesus'a dev bir transfer bütçesi ayırdı.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a tarihi transfer bütçesi!

MİLYARLIK ÖNERİ!
Buna göre Fenerbahçe yönetimi, 50 milyon euroluk transfer bütçesi ayırıldığını pazarlık masasında ifade edecek.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a tarihi transfer bütçesi!

Jesus'un, gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurması için tüm birimler seferber edilecek.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a tarihi transfer bütçesi!

Fenerbahçeli kurmaylar, 50 milyon euroluk transfer bütçesi konusunda herhangi bir indirim yapmayacak.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a tarihi transfer bütçesi!

Dünyaca ünlü teknik adamın daha yüksek transfer bütçesi talebinde ise, bu konu da masaya yatırılacak.

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