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FENERBAHÇE MAÇI - CANLI İZLE 📺 | İstanbulspor - Fenerbahçe maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında heyecan dorukta! Fenerbahçe, İstanbulspor'a konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada Fenerbahçe kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. İstanbulspor ise kazanmak ve yükselişe geçebilmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Fenerbahçe maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 18:00
FENERBAHÇE MAÇI - CANLI İZLE 📺 | İstanbulspor - Fenerbahçe maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

İstanbulspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, 12. hafta maçında İstanbulspor'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı 30 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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Fenerbahçe'de, sakatlıklarını atlatan Joshua King ve İsmail Yüksek, antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı. Bu oyuncuların maç kadrosunda olmaları bekleniyor. Bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdüren Mert Hakan Yandaş ile tedavileri devam eden Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique ise maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehremic, Ali Yaşar, Melih, Cajic, Muammer, Ethemi, Topalli, Emir Kaan

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Emre Mor, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

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