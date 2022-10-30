İstanbulspor - Fenerbahçe maçının ardından Emre Mor açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'u 5-2'lik farklı skorla mağlup ederken maçın ardından performansıyla dikkat çeken isimlerden olan Emre Mor, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Futbolcu yaptığı açıklamada, "Galibiyetten dolayı çok mutluyum, attığımız son golleri erken atabilirdik. Önemli olan galibiyetti, çok fazla gol attık kalitemizi ortaya koyduk. Artık önümüzdeki maça bakacağız."

"Her zaman iyi bir performans ortaya koymak istiyorum, takıma katkı veriyorsam benim için önemli olan o. Böyle kaliteli bir takımda oynamak baya önemli. Henüz konuşmak için erken ama elimden geleni yapacağım." ifadelerine yer verdi.