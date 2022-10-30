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İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI - CANLI İZLE (SÜPER LİG) 📺 | İstanbulspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İstanbulspor ile Fenerbahçe, 12. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe, ligde 3 maçtır galibiyet hasreti çeken İstanbulspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. İstanbulspor ise güçlü rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesi 11'ler belli oldu. İşte İstanbulspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 19:04
İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI - CANLI İZLE (SÜPER LİG) 📺 | İstanbulspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'a konuk oluyor... Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Kadıköy'de geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup edip puanını 23'e çıkaran sarı-lacivertliler, İstanbulspor'u da devirip iyi gidişatını sürdürmeyi hedefliyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile 0-3'ten 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de moraller yerinde.

Ev sahibi İstanbulspor ise güçlü rakibi karşısında kazanmanın hesaplarını yapıyor.

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehmet, Mehremic, Ali, Okan, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Szalai, Alioski, Arao, İrfan, Zajc, Emre, Batshuayi, Joao Pedro

TEK HEDEF 3 PUAN
Teknik direktör Jorge Jesus oyunculardan, Avrupa Ligi'ni şimdilik akıllarından çıkarmalarını istedi. İstanbulspor karşısında da aynı disiplinle mücadele edip, 3 puanı almaları gerektiğini belirtti... Konuk ekipte geçen hafta kendi isteğiyle görevinden ayrılan Osman Zeki Korkmaz'ın yerine teknik direktörlüğü Fatih Tekke getirilmişti. Üçüncü kez takımın başına geçen Tekke de Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlarla sahadan ayrılarak iyi bir başlangıç yapmayı planlıyor.

İSTANBULSPOR 3 HAFTADIR PUANSIZ
Ligin yeni ekiplerinden olan İstanbulspor son 3 haftayı puansız kapattı... 9. haftada Ankaragücü'ne iç sahada 2-1 yenilen sarı-siyahlılar, 10. haftada Başakşehir'e (D) 2-0, geçtiğimiz hafta ise Antalyaspor'a (D) 2-1 mağlup oldu. Ligde oynadığı 10 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik, 6 yenilgi alan İstanbulspor şu ana dek 8 puan topladı.

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