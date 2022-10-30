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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ersun Yanal Altay Bayındır'a sahip çıktı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Rennes ile 3-3 berabere kaldığı maçta yediği gollerden sonra tribünlerden tepki gören Altay Bayındır'a, teknik direktör Ersun Yanal sahiip çıktı. Genç eldivenin sarı-lacivertli takıma gelmesinde önemli rol oynayan Yanal, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 09:14
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ersun Yanal Altay Bayındır'a sahip çıktı!

Altay Bayındır 2019 Temmuz'unda Fenerbahçe'ye imza attığında takımın teknik direktörü Ersun Yanal'dı... Yanal, Ankaragücü'nün kaptanı olarak 21 yaşında başkentin sarı-lacivertli ekibinden İstanbul'un sarı-lacivertlilerine gelen Altay'a, kefil olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ersun Yanal Altay Bayındır'a sahip çıktı!

Son olarak Rennes maçında yediği goller nedeniyle protesto edilen milli eldivenin en büyük destekçisi Jorge Jesus...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ersun Yanal Altay Bayındır'a sahip çıktı!

Portekizli hoca, "Bu bana yapılmış demektir, böyle bir ortamda durmam" diyerek eleştirilerin önüne duvar oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ersun Yanal Altay Bayındır'a sahip çıktı!

Genç kalecinin Fenerbahçeli olmasında büyük payı olan Ersun Yanal ise Sabah'a dikkat çeken bir röportaj verdi:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ersun Yanal Altay Bayındır'a sahip çıktı!

"UZUN YILLAR HİZMET EDECEK DEMİŞTİK"

İnsana yatırım yapmak çok değerli. Bu da bir günde olacak bir şey değil. Uzun bir süreç gerektirir ve birçok badirenin atlatılması gerekir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ersun Yanal Altay Bayındır'a sahip çıktı!

Altay'ı transfer ettiğimizde "Fenerbahçe'de direkt oynayacak ve uzun yıllar hizmet edecek" iddiasında bulunmuştuk. Bunu söylerken de Altay'ın son 2-3 yılını değerlendirdik. Daha 20 yaşının başındaydı ve Ankaragücü gibi güçlü, büyük ve zor bir camianın kaptanıydı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ersun Yanal Altay Bayındır'a sahip çıktı!

Türkiye'de çok alışık olmadığımız bir oyuncu profili çiziyordu. Kendi karakterine, kendi kişilik performansına, psikolojik ve sosyal performansına yatırım yapıyordu."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ersun Yanal Altay Bayındır'a sahip çıktı!

Ersun Yanal, F.Bahçe'deki ikinci teknik direktörlük döneminde özel isteğiyle Altay Bayındır'ı transfer ettirmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, genç file bekçisine de katıldığı ilk antrenmanda "Hoş geldin" demişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ersun Yanal Altay Bayındır'a sahip çıktı!

"YÖNETİCİ OLABİLİR"

"Büyük kaleci çok kötü gol yer" diye bir söz vardır. Muslera, Dünya Kupası'nda topu elinden kaçırdı, basit gol yedi ve Uruguay elendi. O kötü kaleci mi? Asla değil.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ersun Yanal Altay Bayındır'a sahip çıktı!

Altay karakteriyle, çizgisiyle, Fenerbahçe'nin takım kaptanı. Bir sonuç, bir skor Altay'ı yok etmez, etmemeli. Göreceksiniz ileride teknik adam ya da yönetici olarak büyük hizmetlerine devam edecektir. Fenerbahçe çok zor oyuncu kazanıyor, kolay kaybedilmemeli.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ersun Yanal Altay Bayındır'a sahip çıktı!

"AVRUPA'YA GİDECEK"

"Mesela Liverpool, yaşadığı efsane şampiyonluğun ardından şimdilerde kötü gidiyor. Ama bu durum kalecisi ya da hocasının değişmesine neden olmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ersun Yanal Altay Bayındır'a sahip çıktı!

Çünkü sonuç odaklı değiller. Süreç yönetiyorlar. Sonuç odaklı gitmek, bizlere çok kolay adam kaybettiriyor. Bin yıl tahta çıkarttığımızı bir günde aşağı alamayız.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ersun Yanal Altay Bayındır'a sahip çıktı!

Altay'ı büyük ihtimalle Avrupa'ya göndereceğiz. O her şeyi yapabilecek potansiyelde. Fenerbahçe büyük bir camia. Birkaç maçı Altay'a bağlarsak bu bize yakışmaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ersun Yanal Altay Bayındır'a sahip çıktı!

Güvenilip yola devam edilmedi. Daha Avrupa'ya gidip bu ülkeyi temsil edecek."

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