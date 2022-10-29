Fenerbahçeli Miha Zajc'a İstanbulspor maçı öncesi müjde! Jorge Jesus...

Rennes karşısında alınan 1 puanda büyük pay sahibi olan Miha Zajc'ın attığı gol Avrupa Ligi'nde haftanın ikinci en güzel golü seçildi.
Rennes karşısında alınan 1 puanda büyük pay sahibi olan Miha Zajc'ın attığı gol Avrupa Ligi'nde haftanın ikinci en güzel golü seçildi.
Girdikten sonra frikikten ağları havalandıran Sloven oyuncu, geri dönüşün işaret fişeğini yaktı.
Öte yandan Zajc, Jesus'a da "Ben vazgeçilecek oyuncu değilim" mesajı yolladı.
Zajc, geçtiğimiz sezon 9 gol+2 asistle ligde yakalanan çıkışta önemli rol oynamıştı.
Sloven yıldız, bu sezon bir türlü Jesus'un gözüne girememişti.
28 yaşındaki orta saha, en son ligde 1-0 kaybedilen Konyaspor maçında forma giydi.
Milli takımda yaptığı "F.Bahçe'de neden oynamıyorum, bilmiyorum" açıklaması sonrası kulübeye hapsolmışyı.
Zajc'a 2 ay sonra yeniden şans veren Jesus'un performansından memnun kaldığı ifade edildi.
Öte yandan İstanbulspor maçında 11'de değerlendirebileceği öğrenildi.
Fenerbahçe, İstanbulspor ile 30 Ekim Pazar günü karşı karşıya gelecek.
Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
MIHA ZAJC KİMDİR?
1 Temmuz 1994'te Slovenya'nın Sempeter pri Gorici şehrinde dünyaya gelen oyuncu, merkez ortaya saha pozisyonunda görev alıyor.
1.78 boyundaki Zajc, tercih edilmesi halinde sol kanatta da oynayabiliyor.
Sağa ayağın etkili bir şekilde kullanabilen Miha Zajc, Fenerbahçe'ye Empoli'den transfer olmuştu.
Yıldız isim bir dönem Genoa'da kiralık oynadı.