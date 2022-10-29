Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Miha Zajc'a İstanbulspor maçı öncesi müjde! Jorge Jesus...

Fenerbahçeli Miha Zajc'a İstanbulspor maçı öncesi müjde! Jorge Jesus...

Fenerbahçe'de uzun süredir forma şansı bulamayan ve Rennes maçında attığı şık frikik golü sonrası adeta 'bende buradayım' mesajı veren Miha Zajc, Teknik Direktör Jorge Jesus'un gözüne girmeyi başardı. Öte yandan Rennes maçı sonrası Zajc'a, müjde geldi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 13:03 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 13:29
Fenerbahçeli Miha Zajc'a İstanbulspor maçı öncesi müjde! Jorge Jesus...

Rennes karşısında alınan 1 puanda büyük pay sahibi olan Miha Zajc'ın attığı gol Avrupa Ligi'nde haftanın ikinci en güzel golü seçildi.

Fenerbahçeli Miha Zajc'a İstanbulspor maçı öncesi müjde! Jorge Jesus...

Girdikten sonra frikikten ağları havalandıran Sloven oyuncu, geri dönüşün işaret fişeğini yaktı.

Fenerbahçeli Miha Zajc'a İstanbulspor maçı öncesi müjde! Jorge Jesus...

Öte yandan Zajc, Jesus'a da "Ben vazgeçilecek oyuncu değilim" mesajı yolladı.

Fenerbahçeli Miha Zajc'a İstanbulspor maçı öncesi müjde! Jorge Jesus...

Zajc, geçtiğimiz sezon 9 gol+2 asistle ligde yakalanan çıkışta önemli rol oynamıştı.

Fenerbahçeli Miha Zajc'a İstanbulspor maçı öncesi müjde! Jorge Jesus...

Sloven yıldız, bu sezon bir türlü Jesus'un gözüne girememişti.

Fenerbahçeli Miha Zajc'a İstanbulspor maçı öncesi müjde! Jorge Jesus...

28 yaşındaki orta saha, en son ligde 1-0 kaybedilen Konyaspor maçında forma giydi.

Fenerbahçeli Miha Zajc'a İstanbulspor maçı öncesi müjde! Jorge Jesus...

Milli takımda yaptığı "F.Bahçe'de neden oynamıyorum, bilmiyorum" açıklaması sonrası kulübeye hapsolmışyı.

Fenerbahçeli Miha Zajc'a İstanbulspor maçı öncesi müjde! Jorge Jesus...

Zajc'a 2 ay sonra yeniden şans veren Jesus'un performansından memnun kaldığı ifade edildi.

Fenerbahçeli Miha Zajc'a İstanbulspor maçı öncesi müjde! Jorge Jesus...

Öte yandan İstanbulspor maçında 11'de değerlendirebileceği öğrenildi.

Fenerbahçeli Miha Zajc'a İstanbulspor maçı öncesi müjde! Jorge Jesus...

Fenerbahçe, İstanbulspor ile 30 Ekim Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçeli Miha Zajc'a İstanbulspor maçı öncesi müjde! Jorge Jesus...

Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçeli Miha Zajc'a İstanbulspor maçı öncesi müjde! Jorge Jesus...

MIHA ZAJC KİMDİR?
1 Temmuz 1994'te Slovenya'nın Sempeter pri Gorici şehrinde dünyaya gelen oyuncu, merkez ortaya saha pozisyonunda görev alıyor.

Fenerbahçeli Miha Zajc'a İstanbulspor maçı öncesi müjde! Jorge Jesus...

1.78 boyundaki Zajc, tercih edilmesi halinde sol kanatta da oynayabiliyor.

Fenerbahçeli Miha Zajc'a İstanbulspor maçı öncesi müjde! Jorge Jesus...

Sağa ayağın etkili bir şekilde kullanabilen Miha Zajc, Fenerbahçe'ye Empoli'den transfer olmuştu.

Fenerbahçeli Miha Zajc'a İstanbulspor maçı öncesi müjde! Jorge Jesus...

Yıldız isim bir dönem Genoa'da kiralık oynadı.

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