Fenerbahçe Başakşehir maçına damga vurdu! Emre Mor...

Fenerbahçe, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde başarılı form grafiğine devam ediyor.
Fenerbahçe, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde başarılı form grafiğine devam ediyor.
Sarı lacivertliler, Jesus yönetiminde adeta yenilgiyi unuttu.
Fenerbahçe, oyandığı son 6 Süper Lig karşılaşmasında 5 galibiyet 1 beraberlik çıkardı.
Bununla beraber Kanarya, bu sezon iç saha maçlarında hiç mağlubiyet görmedi.
Sarı lacivertliler, Kadıköye'de oynanan maçlarda 1 beraberlik 5 galibiyet elde etti.
Öte yandan Fenerbahçe, Kadıköy'deki üstün oyununu Başakşehir maçında da sürdürdü.
Jesus yönetiminde rüya gibi bir sezon başlangıcı yapan Fenerbahçe, Başakşehir maçında adeta 'taktik' ile galibiyete uzandı.
Sarı lacivertliler, Diego Rossi'nin golüyle 3 puanı alırken, maça Jesus'un sonradan oyuna aldığı futbolcular damga vurdu.
Usta teknik direktör, gol yollarında çözüm üretemeyince b planına başvurdu.
Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Valencia, Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'yi kenara aldı.
Bu 3 oyuncu yerine Emre Mor, Pedro ve Diego Rossi'yi sahaya sürdü.
Golün asisti de 68'de giren Arao'dan geldi. Jesus'un hamleleri yine galibiyeti getirdi.
DEĞİŞİKLİK İLE GOL GELDİ
Diego Rossi, oyuna girdikten sonra maçın kilidini açarken, camiada Emre Mor'un performansı da övgü topladı.
BAŞAKŞEHİR'İ PERİŞAN ETTİ
Emre Mor, hızıyla ve driplingleriyle Bakaşehir savunmasını adeta perişan etti.
Emre Mor'un rakip kaleyi sürekli tehdit etmesi, Jorge Jesus tarafından da olumlu geri dönüş aldı.