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Fenerbahçe Başakşehir maçına damga vurdu! Emre Mor...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 11. haftasında, Ülker Stadı'nda Başakşehir'i ağırladı. Sarı lacivertliler, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılırken, maça Jorge Jesus'un hamleleri damga vurdu. Öte yandan Fenerbahçe'de Emre Mor'un, oyun için katkısı da büyük önem taşıdı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 10:46
Fenerbahçe Başakşehir maçına damga vurdu! Emre Mor...

Fenerbahçe, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde başarılı form grafiğine devam ediyor.

Fenerbahçe Başakşehir maçına damga vurdu! Emre Mor...

Sarı lacivertliler, Jesus yönetiminde adeta yenilgiyi unuttu.

Fenerbahçe Başakşehir maçına damga vurdu! Emre Mor...

Fenerbahçe, oyandığı son 6 Süper Lig karşılaşmasında 5 galibiyet 1 beraberlik çıkardı.

Fenerbahçe Başakşehir maçına damga vurdu! Emre Mor...

Bununla beraber Kanarya, bu sezon iç saha maçlarında hiç mağlubiyet görmedi.

Fenerbahçe Başakşehir maçına damga vurdu! Emre Mor...

Sarı lacivertliler, Kadıköye'de oynanan maçlarda 1 beraberlik 5 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe Başakşehir maçına damga vurdu! Emre Mor...

Öte yandan Fenerbahçe, Kadıköy'deki üstün oyununu Başakşehir maçında da sürdürdü.

Fenerbahçe Başakşehir maçına damga vurdu! Emre Mor...

Jesus yönetiminde rüya gibi bir sezon başlangıcı yapan Fenerbahçe, Başakşehir maçında adeta 'taktik' ile galibiyete uzandı.

Fenerbahçe Başakşehir maçına damga vurdu! Emre Mor...

Sarı lacivertliler, Diego Rossi'nin golüyle 3 puanı alırken, maça Jesus'un sonradan oyuna aldığı futbolcular damga vurdu.

Fenerbahçe Başakşehir maçına damga vurdu! Emre Mor...

Usta teknik direktör, gol yollarında çözüm üretemeyince b planına başvurdu.

Fenerbahçe Başakşehir maçına damga vurdu! Emre Mor...

Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Valencia, Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'yi kenara aldı.

Fenerbahçe Başakşehir maçına damga vurdu! Emre Mor...

Bu 3 oyuncu yerine Emre Mor, Pedro ve Diego Rossi'yi sahaya sürdü.

Fenerbahçe Başakşehir maçına damga vurdu! Emre Mor...

Golün asisti de 68'de giren Arao'dan geldi. Jesus'un hamleleri yine galibiyeti getirdi.

Fenerbahçe Başakşehir maçına damga vurdu! Emre Mor...

DEĞİŞİKLİK İLE GOL GELDİ
Diego Rossi, oyuna girdikten sonra maçın kilidini açarken, camiada Emre Mor'un performansı da övgü topladı.

Fenerbahçe Başakşehir maçına damga vurdu! Emre Mor...

BAŞAKŞEHİR'İ PERİŞAN ETTİ
Emre Mor, hızıyla ve driplingleriyle Bakaşehir savunmasını adeta perişan etti.

Fenerbahçe Başakşehir maçına damga vurdu! Emre Mor...

Emre Mor'un rakip kaleyi sürekli tehdit etmesi, Jorge Jesus tarafından da olumlu geri dönüş aldı.

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