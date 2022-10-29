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Vakıfbank - Fenerbahçe: 0-3 | MAÇ SONUCU

Voleybolda Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Fenerbahçe Opet, maçı 3-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 16:29 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 16:44
Vakıfbank - Fenerbahçe: 0-3 | MAÇ SONUCU

Voleybolda 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-0 yenen Fenerbahçe Opet kazandı.

2021-22 sezonu Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Fenerbahçe Opet'i karşı karşıya getiren mücadelenin berabere geçilen 5. sayısının ardından Egonu ile üst üste sayılan bulan sarı-siyahlı ekip, rakibine 11-7 üstünlük sağladı.

Rus oyuncusu Fedorovtseva'nın etkili oyunuyla farkı eriten Fenerbahçe Opet, 13. sayıda beraberliği yakaladı. Bu bölümden sonra 22. sayıya kadar skor üstünlüğünü elden bırakmayan sarı-lacivertli takım, ilk setin en etkili oyuncusu olan Fedorovtseva'nın hücumundan bulduğu sayıyla ilk seti 25-23 kazandı.

Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva'nın ace sayılarıyla ikinci sete hızlı başladı ve 4-0 öne geçti. Zehra Güneş ve Egonu'nun oyuna ağırlığını koymasıyla skoru 13-12'ye getiren Vakıfbank, bu sette ilk kez öne geçti. Etkili bloklarıyla rakibini durduran ve hata yapmaya zorlayan sarı-lacivertliler, zorlanmadan bu seti de 25-21 hanesine yazdırdı.

VakıfBank, 11-7 geriye düştüğü üçüncü sette, 8-1'lik bir seri yakalayarak rakibine 15-12 üstünlük sağladı. Çok çekişmeli geçen son bölümde, seyircisinin desteğini de arkasına alan Fenerbahçe Opet, seti 25-21, maçı da 3-0 kazanarak kupaya uzandı.

Bu arada karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da protokol tribününden takip etti.

Vakıfbank sporcuları salona "Özgürlüğümüzün en büyük güvencesi Cumhuriyetimizdir. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.", sarı-lacivertliler ise "Cumhuriyetin feneri Fenerbahçe" yazılı afişlerle çıktı.

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