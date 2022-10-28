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THY Avrupa Ligi Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçının ardından Dimitris Itoudis açıklamalarda bulundu!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftası nefes kesen bir karşılaşmaya sahne oldu. Heyecanı yüksek maçta temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı. Fenerbahçe Beko rakibini deplasmanda 88-79'luk skorla mağlup ederken maçın ardından sarı lacivertli ekibin başantrenörü Dimitris Itoudis açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 23:08
THY Avrupa Ligi Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçının ardından Dimitris Itoudis açıklamalarda bulundu!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki derbide deplasmanda Anadolu Efes'i 88-79 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Itoudis, maça iyi başlamadıklarını ve kolay sayılar bulamadıklarını belirtti.

İlk çeyrekte rakiplerinin 27 sayı bulduğunu dile getiren Itoudis, "Daha sonra öne geçtik. İlk yarıda maçın hep içinde kaldık. Dış atışları iyi kullandık. Ribauntları kazanmayı başardık. Avrupa şampiyonuna karşı oynadık. Müthiş bir başantrenörleri var. Bir aylık bir takımız. Öğrenecek, eklenecek şeyler var ama umutluyuz. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Itoudis, bir basın mensubunun Fenerbahçeli taraftarların kendisini liderlik açısından futbol takımı teknik direktörü Jorge Jesus'a benzettiği ve kendisiyle görüşüp görüşmediği yönündeki sorusuna "Fenerbahçe'de organizasyon olarak tüm branşların başarısıyla çok mutluyuz. Kadıköy'deki atmosferi tecrübe etme şansım oldu ama Jesus ile görüşmek için çok vaktimiz olmadı. En önemlisi 2 taraf için de taraftarların mutluluğu. Aynı şemsiye altında olmamız güzel bir şey." şeklinde cevap vererek sözlerini tamamladı.

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