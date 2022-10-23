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Zirveye hücum

Jesus'un 'Ofansif' Fenerbahçe'si, defans uzmanı Başakşehir'i tek golle yıkıp liderliğe yükseldi. Sarı lacivertliler, 7 maçta kalesini kapatan Başakşehir'in savunmasını Diego Rossi ile aştı; zirvenin yeni sahibi oldu. Aleksic'in 90+3 teki şutunda Altay kalesinde devleşti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 06:50
Zirveye hücum

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 23'e çıkararak liderliğe yükseldi... Müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmanın ilk yarısında Medipol Başakşehir Traore; Fenerbahçe ise Michy Batshuayi, İrfan Can Kahveci, Valencia ve Serdar Aziz ile gole yaklaştı. Ancak iki taraf da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince devre golsüz kapandı. Bu yarıda Fener 34'te Ömer Ali'nin eline çarpan topta penaltı bekledi. Ancak hakemden ve VAR'dan ses çıkmadı. İkinci yarıda Fenerbahçe vitesi biraz daha yükseltti.

JESUS'UN 3'LÜ HAMLESİ DEĞİŞTİRDİ

Jorge Jesus'un 74. dakikada yaptığı 3 değişiklik (ValenciA, Batshuayi, İrfan Can çıktı; Emre Mor, Pedro ve Rossi girdi) sonrası baskısını artıran Kanarya, aradığı golü Diego Rossi ile buldu. Kaleci Volkan Babacan'ın kısa düşen topuyla buluşan Uruguaylı oyuncu ceza sahası dışından topu sağ ayağıyla tam doksana gönderip, tribünleri ayağa kaldırdı: 1-0. Uzatmalarda Aleksic'in vuruşunda kaleci Altay Bayındır topu çıkarınca 3 puan Fenerbahçe'nin oldu. Başakşehir ligde 2. yenilgisini aldı. Kanarya haftaya İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Giresun'u ağırlayacak.

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