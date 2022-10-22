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FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE SÜPER LİG 📺 | Fenerbahçe - Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan dorukta. 11. hafta maçında Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda dolu tribünler önünde oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Zorbay Küçük müsabakada düdük çalacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 17:11 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 17:21
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE SÜPER LİG 📺 | Fenerbahçe - Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Başakşehir, zorlu 3 puan için kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak kritik müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Ferdi, Crespo, İsmail, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Leo Duarte, Epureanu, Lucas Lima, Biglia, Deniz, Mahmut, Berkay, Serdar, Traore

TEDAVİLERİ SÜREN 3 OYUNCU OYNAYAMAYACAK

Fenerbahçe, maçta 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 29. RANDEVU

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana oynanan 28 maçta sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 11 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 32 kez fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE EVİNDE DAHA ÜSTÜN

Sarı-lacivertlilerin, rakibiyle sahasında yaptığı maçlarda bariz üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de karşı karşıya geldiği 14 lig karşılaşmasının 10'unu kazandı.

İki takım arasında Ülker Stadı'nda yapılan 3 lig maçından ikisi berabere, birisi de sarı-lacivertlilerin mağlubiyetiyle sonuçlandı.

Ülker Stadı'nda yapılan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 25, Medipol Başakşehir ise 10 gol kaydetti.

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