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F.Bahçe yıldız ismin tapusunu alıyor! O madde devreye girecek

Fenerbahçe defansında başarılı işlere imza atan Brezilyalı yıldızın sözleşmesindeki detaya ulaşıldı. Flamengo'dan 1.4 milyon Euro'ya kiralanan 29 yaşındaki stoper için '20 karşılaşmada ilk 11 oynarsa bonservisi zorunlu olarak alınacak' maddesinin devreye girmesine 7 maç kaldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 06:50
F.Bahçe yıldız ismin tapusunu alıyor! O madde devreye girecek

Fenerbahçe'nin sezon başında Jorge Jesus'un talebiyle Flamengo'dan kiraladığı Gustavo Henrique performansıyla taraftarın sevgilisi olmayı başardı.

F.Bahçe yıldız ismin tapusunu alıyor! O madde devreye girecek

Brezilya ekibiyle 31 Aralık 2023'e kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki stoper, 1.4 milyon Euro'ya bir yıllığına kiralanmıştı.

F.Bahçe yıldız ismin tapusunu alıyor! O madde devreye girecek

Sabah, sarı-lacivertlilerin Brezilya kulübü ile yaptığı anlaşmadaki önemli bir detaya ulaştı.

F.Bahçe yıldız ismin tapusunu alıyor! O madde devreye girecek

Gustavo Henrique'nin sözleşmesinde "20 maç ilk 11 oynarsa Fenerbahçe bonservisini zorunlu olarak alacak" maddesi bulunuyor.


F.Bahçe yıldız ismin tapusunu alıyor! O madde devreye girecek

Futbolcu, sarı-lacivertli forma ile 15 resmi maça çıkarken Avrupa Ligi'ndeki 4 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kaldı.

F.Bahçe yıldız ismin tapusunu alıyor! O madde devreye girecek

Avrupa Ligi elemelerindeki 4 maçın 2'sinde 90'ar dakika ter döktü.

F.Bahçe yıldız ismin tapusunu alıyor! O madde devreye girecek

Süper Lig'de ise 7 karşılaşmada oynayıp hepsinde 90 dakika mücadele etti.

F.Bahçe yıldız ismin tapusunu alıyor! O madde devreye girecek

Yani şimdiden 13 karşılaşmaya ilk 11 çıktı.

F.Bahçe yıldız ismin tapusunu alıyor! O madde devreye girecek

Sözleşmedeki maddenin devreye girmesi için 7 maç kaldı.

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