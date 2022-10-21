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FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol'dan Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesi flaş yorum!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında ligin zorlu ekiplerinden Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Kritik maç öncesi karşılaşmayı yorumlayan Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 07:48
FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol'dan Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesi flaş yorum!

EMRE BOL - PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK

Hafta sonu benim ligde sonucunu en çok merak ettiğim karşılaşma oynanacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol'dan Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesi flaş yorum!

Başakşehir takımı Emre Belözoğlu ile sadece yenilmez değil aynı zamanda zor gol yiyen bir takım haline geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol'dan Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesi flaş yorum!

Emre hoca hücum-savunma dengesini öğrencilerine ezberletmiş durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol'dan Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesi flaş yorum!

Ligin en çok gol atanı ile en az gol yiyeninin karşılaşması izleyenlere gerçekten resital vadediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol'dan Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesi flaş yorum!

Jorge Jesus'un sadece gol atmaya odaklı takımı, Başakşehir karşısında zorluk çekebilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol'dan Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesi flaş yorum!

Daha önce yine dengeli olan Konyaspor'la oynanan maçta gol atamadan mağlup olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol'dan Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesi flaş yorum!

Dolayısıyla Başakşehir maçında Jesus'un farklı bir sistemi tercih etmesi gerekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol'dan Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesi flaş yorum!

Alışılan savunmayı orta sahaya kurma ve ofsayt taktiği Fenerbahçe'nin başını ağrıtabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol'dan Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesi flaş yorum!

3. bölgede ise eli rahat olan hiç şüphesiz sarı-lacivertliler…

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol'dan Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesi flaş yorum!

Golün her türlüsünü atabilen hareketi forvetlere sahipler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol'dan Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesi flaş yorum!

Başakşehir takımının oyunu dar alana sıkıştıracağı düşünülürse istedikleri pozisyonları bulmakta zorlanabilirler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol'dan Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesi flaş yorum!

Ndayishimiye'nin yokluğu Başakşehir için çok önemli bir eksiklik.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol'dan Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesi flaş yorum!

Onun yerine daha durağan ve yavaş stoperle oynamak durumunda kalacaklar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol'dan Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesi flaş yorum!

Şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe maçı kazanırsa psikolojik üstünlüğü ele geçirir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol'dan Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesi flaş yorum!

Ben kendi seyircisi önünde Fenerbahçe'nin kazanmaya yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum.

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